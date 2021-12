Giunto al cinema nel 1984, Indiana Jones e il tempio maledetto è uno dei film del franchise dalle ambientazioni più esotiche. Ecco dove è stato girato.

Vi siete mai chiesti quali siano le location di Indiana Jones e il tempio maledetto? Ecco dove Steven Spielberg e Harrison Ford hanno dato vita a questa splendida avventura.

Indiana Jones e il tempio maledetto location

Svariati i luoghi dove la produzione ha deciso di girare le scene di Indiana Jones e il tempio maledetto, secondo film del franchise con protagonista Harrison Ford. Gli interni sono stati girati nel Regno Unito, precisamente presso gli Elstree Studios, già sfruttati per il primo film, I predatori dell’arca perduta.

Differente il discorso per gli esterni, per i quali è stato scelto lo Sri Lanka. Nello specifico la maggior parte delle riprese sono state effettuate nella città di Kandi, caratterizzata da splendide piantagioni di tè. Spazio poi alla natura circostante, ovvero le alture dell’area centrale dell’Isola Smeraldo.

Nel film si vedono alcuni elefanti nella scena in cui i protagonisti si recano al Palazzo di Pankot. Si tratta dei pachidermi della clinica Pnnawala Elephant orphanage, nata negli anni ’70 e utile a ricondurre questi splendidi animali in natura.

Il villaggio di Mayapore venne invece ambientato da Steven Spielberg presso la Hantana Tea Plantation, piantagione di tè resa celebre dal primo museo al mondo dedicato a questa bevanda. Tanti i luoghi da scoprire, apparsi o meno nel film, dal distretto archeologico di Anuradhapura alla pittoresca cittadina di Ella e le Madu Ganga wetlands.

Indiana Jones e il tempio maledetto trama e cast

Nel 1935 l’archeologo e avventuriero Indiana Jones è intenzionato a recuperare un prezioso e potente cimelio a Shanghai. Le cose non vanno però per il meglio e il protagonista deve darsi alla fuga. Sale su un piccolo aereo, ritrovandosi affiancato da una cantante di cabaret e un suo giovane aiutante, che gli fa da guida. I piloti fanno però parte della banda che ha provato a ucciderlo. La loro fuga li lascia su un aereo che precipita sulle montagne tibetane, ai confini con l’India. Camminando in cerca di un modo per tornare alla civiltà, i tre si imbattono in un villaggio e scoprono che tutti i bambini del luogo sono spariti. Un mistero da risolvere e dinanzi al quale Indy non si tira indietro.

Ecco il cast di Indiana Jones e il tempio maledetto:

Harrison Ford: Indiana Jones

Kate Capshaw: Willie Scott

Jonathan Ke Quan: Short Round

Amrish Puri: Mola Ram

Roshan Seth: Chattar Lal

Philip Stone: Philip Blumburtt

Roy Chiao: Lao Che

Pat Roach: soprintendente Thug