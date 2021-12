Chi ha incastrato Babbo Natale è il nuovo film di Alessandro Siani. Una commedia che lo vede nuovamente al fianco dell’amico Christian De Sica. Spazio anche per Diletta Leotta, al suo vero esordio al cinema dopo la piccola parte in 7 ore per farti innamorare.

È possibile vedere Chi ha incastrato Babbo Natale in streaming gratis su alcune delle piattaforme digitali come Prime Video, Sky, Netflix o Disney? Ecco cosa sapere sul nuovo film di Siani.

Chi ha incastrato Babbo Natale trama e cast

Una nuova commedia ricca di buoni sentimenti per Alessandro Siani, che stavolta porta al cinema la magia del Natale. Al suo fianco Christian De Sica, che interpreta Babbo Natale. Questi deve fare i conti con la modernità, che spesso vuol dire fare azienda più che portare felicità nel mondo. Una compagnia di consegne online, la Wonderfast, intende mettergli i bastoni tra le ruote. Per farlo assolda il “re dei pacchi”, che dovrà mandare all’aria la notte più importante dell’anno, quella di Natale.

La spia si chiama Genny e si tratta proprio di Alessandro Siani. Al suo fianco giunge al Polo Nord anche Checco, scugnizzo di 8 anni che da sempre lo affianca nelle sue piccole truffe. I due porteranno un vero e proprio scompiglio. Alla fine, però, scopriranno il vero senso del Natale.

Ecco il cast di Chi ha incastrato Babbo Natale:

Alessandro Siani: Genny Catalano

Christian De Sica: Babbo Natale

Angela Finocchiaro: Befana

Diletta Leotta

Sara Ciocca: Rebecca

Leigh Gill: Romeo

Chi ha incastrato Babbo Natale streaming

Il nuovo film di Alessandro Siani, con Christian De Sica e Diletta Leotta, è arrivato al cinema giovedì 16 dicembre 2021. È possibile vederlo in tutta Italia, godendosi questa commedia di Natale sul grande schermo.

La domanda che in tanti si pongono sul web è però la seguente: Chi ha incastrato Babbo Natale in streaming arriverà? Ovviamente il film del comico napoletano sarà proposto in digitale. La “lotta” per i diritti potrebbe vedere in campo Sky e Amazon Prime Video. Nel primo caso, infatti su Sky Q e NOW è spesso possibile trovare in anteprima gli ultimi film giunti al cinema. Su Prime Video è però ora stato proposto in esclusiva Io sono Babbo Natale, ultimo film di Gigi Proietti. Non è da escludere, dunque, un accordo simile. Ad ogni modo sarà anche possibile acquistarlo sugli store digitali, da Prime a Chili, da Rakuten a tanti altri.

