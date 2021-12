La serie revival di Sex and the City, And Just Like That, ha subito proposto una svolta drama alla trama. Un colpo di scena inatteso ed ecco come Carrie sta fronteggiando tutto questo.

Nel terzo episodio Carrie si ritroverà alle prese con un segreto. Dovrà risolverlo a ogni costo per riuscire a gestire al meglio il dolore che prova. Ecco anticipazioni e trama del terzo episodio di And Just Like That.

And Just Like That anticipazioni episodio 3

Spoiler Alert. Carrie scoprirà qualcosa di sconvolgente in merito al all’ex moglie di Big. La donna sta ancora faticando nel provare a superare la morte dell’amore della sua vita. Proverà così a tenersi occupata risolvendo questo mistero che le è capitato tra le mani. Miranda, Charlotte e Stanford proveranno a starle accanto, offrendole il proprio supporto.

È però difficile per Carrie essere circondata da altre persone in questa fase, la più difficile della sua vita. Per questo motivo inizia a mettere un po’ di distanza tra sé e loro. Intanto si rafforza il rapporto tra Charlotte e Lisa. Nel terzo episodio viene anche mostrata un po’ della famiglia di quest’ultima, con l’arrivo di sua suocera, Eunice, nel quarto episodio.

And Just Like That trama episodio 3

Spoiler Alert. Scendiamo nei dettagli di When in Rome, terzo episodio di And Just Like That, serie revival di Sex and the City. Dopo la morte di Big, Carrie inizia a leggere il suo testamento, scoprendo che ha lasciato ben un milione di dollari alla sua ex moglie, Natasha. In breve ii lutto si trasforma in rabbia, ipotizzando che tra loro vi fosse ancora qualcosa. È possibile che Big la tradisse?

È un mistero da risolvere e così Carrie inizia a fare un po’ di stalking, seguendo Natasha in ogni dove, o quasi. Smette di mangiar e bere, occupandosi soltanto di questo. È anche un modo per distrarre la propria mente dal dolore che prova. Si presenta addirittura nel suo ufficio, dove la donna si rifiuta di vederla. Ha così inizio una scena un po’ imbarazzante. Carrie ha però smesso di preoccuparsi da tempo di come gli altri possano vederla. Ha solo bisogno di risposte.

Le due si incontrano, poi, per caso. Dopo uno scontro, finalmente, si siedono e parlano. Natasha le spiega che il milione dell’eredità è stata una totale sorpresa per lei. È dal divorzio che non sentiva Big e non ha idea dei motivi del gesto. Carrie, ragionando, le spiega che forse era il suo modo per chiederle scusa ed è la stessa cosa che fa lei. Il grande amore con Big, infatti, si basa sul tradimento della sua ex moglie.

