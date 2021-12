Un Professore è una fiction Rai molto apprezzata. Il protagonista è Alessandro Gassmann, che interpreta Dante Balestra, prof di filosofia alle prese con un passato drammatico.

Quando arriverà la seconda stagione di Un Professore? Ecco le ultime anticipazioni sugli episodi finali e le speranze per un nuovo ciclo con Alessandro Gassmann.

Un Professore anticipazioni ultima puntata

Il finale di Un Professore, apprezzata fiction Rai con Alessandro Gassmann, andrà in onda giovedì 16 dicembre su Rai 1 in prima serata alle ore 21.25. Doppio appuntamento, come al solito, con episodi dal titolo Rousseau e Nietzsche.

Dante si riavvicina ad Anita. Vuole scusarsi con lei per come l’ha trattata. Non riesce però ad aprirsi sul suo passato. Dopo la festa illegale dei ragazzi la scuola è inagibile e il professore decide di portare la classe al Colosseo, così da spiegare loro Rousseau. Prende come esempio il festino organizzato da Simone per far riflettere tutti su temi importanti.

Alla fine Dante si prende la colpa per la festa, confessando d’aver dato lui le chiavi della scuola al figlio. Per questo motivo viene sospeso. Simone, intanto, cerca un contatto con Manuel per parlare di quanto successo al suo compleanno. Il giovane però non sembra pronto per un confronto.

Nell’ultimo episodio Manuel confessa a Dante d’aver lavorato con Sbarra. Aggiunge inoltre che Simone è nei guai, visto che ora si è offerto di lavorare con il criminale. Questi gli ha ordinato di bruciare una libreria, così da dimostrare di fare sul serio.

Dante è sconvolto e si confida con Anita, cercando supporto in lei. Il professore vede in lei un’anima sempre più affine alla sua. Alla fine Simone si ritrova coinvolto in un tragico evento, che costringe Dante a fare i conti con il dramma del suo passato.

Un Professore 2 anticipazioni

Non è ancora certo che la Rai produrrà una seconda stagione di Un Professore. La serie con Alessandro Gassmann è stata molto apprezzata dal pubblico e le chance sono decisamente buone. In merito si è espresso Alessandro D’Alatri, regista della miniserie, poco prima del debutto della fiction lo scorso 11 novembre: “Credo che una seconda stagione ci sarà. Al momento sono ancora in fase di lavorazione per le ultime puntate. Molto dipenderà dagli ascolti che la serie avrà in queste settimane. Sono fiducioso. È un piccolo squarcio nella proposta della Rai che ha alzato sempre più la qualità dei prodotti”. In caso di buone notizie, con riconferma del progetto, Un Professore 2 non arriverebbe su Rai 1 prima dell’autunno del 2022, se non addirittura a inizio 2023.