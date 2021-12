Giovedì 16 dicembre si è concluso Un Professore, fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. Questi è un prof di filosofia decisamente particolare e dal passato oscuro.

Il grande segreto di Dante viene svelato nell’ultimo episodio di Un Professore. Ecco finisce la miniserie Rai che ha appassionato l’Italia. Spoiler Alert.

Un Professore finale ultima puntata

Gli ultimi due episodi di Un Professore hanno svelato il doloroso passato di Dante. Dopo essersi preso le colpe per il festino illegale degli studenti, organizzato da Simone, il professore viene sospeso. Va a parlare con un amico poliziotto, così da informarsi su Sbarra e capire cosa si possa fare. Proprio suo figlio si sta avvicinando al criminale, sostituendo Manuel. I due ragazzi litigano perché Simone nega ci sia qualcosa tra loro.

Il ragazzo ha tanto da farsi perdonare e deve iniziare a lavorare su di sé. Suo padre scopre che è uno dei bulli di Pino Palumbo. Lui lo ammette ma pretende dal padre di sapere chi sia Jacopo. Dante gli conferma che si tratta di suo fratello ma non riesce ad andare oltre.

Nell’ultimo episodio, Nietzsche, Manuel svela a Dante che suo figlio ora lavora per Sbarra, così come lui in precedenza. Il professore si avvicina sempre più ad Anita. È lei a svelare a Manuel che Simone non ha un fratello perché morto quando aveva solo tre anni. Gli chiede però di non parlarne con lui. Consiglio non accettato e l’amico svela tutto all’altro, che furente torna a casa e trova un video in cui c’è anche il fratellino di cui aveva dimenticato l’esistenza.

La polizia arresta Sbarra e Zucca giusto in tempo. I due avevano sequestrato la madre di Manuel e minacciato il ragazzo. A scuola le ragazze, intanto, si fanno confidenze. Luna ha scoperto d’essere incinta e Laura si fa scappare che Simone è gay.

A causa di un incidente, Simone si ritrova in ospedale. Dante rivive l’incubo della morte del figlio e decide di svelare tutta la verità. Gli racconta del decesso del piccolo Jacopo a causa della meningite. Nel finale il giovane va a trovare la tomba insieme a Manuel. A scuola fa ritorno Pino, dopo le scuse di Simone. Laura capisce che è lui il suo ammiratore segreto e lo bacia davanti a tutti. Un altro bacio avviene infine tra Dante e Anita, che iniziano finalmente a frequentarsi.