Si avvicina la conclusione di Mare Fuori 2 dopo la messa in onda di Rivelazioni e Niente è mai come sembra. Ecco come si concluderà l’apprezzata fiction Rai.

Ancora un po’ e i fan di Mare Fuori 2 sapranno come termineranno questi nuovi episodi. Ecco quando andrà in onda la puntata finale, da non perdere.

Mare Fuori 2 quando esce l’ultima puntata

Ancora un doppio appuntamento e poi la seconda stagione si concluderà. L’ultima puntata di Mare Fuori 2 andrà in onda mercoledì 22 dicembre 2021. Sono già noti i titoli: Il colpevole d’innocenza e Il punto di rottura. Chiunque volesse seguire la conclusione di questa splendida fiction potrà farlo collegandosi su Rai 2 in diretta in prima serata alle 21.20. In alternativa sarà possibile recuperare il tutto tramite l’app RaiPlay, disponibile su smartphone, tablet, notebook, computer e Smart TV.

Mare Fuori 2 trama episodio 9

Milos esce dall’isolamento e Carmine capisce che il colpevole è Tano. Intende vendicarsi e la rabbia del giovane è così forte da spingerlo a lottare contro Filippo, che tenta di fermarlo. È ormai fuori controllo e Massimo vorrebbe che Paola trasferire Tano. È così fuori controllo da svelare il proprio piano alla figlioletta, incontrata nell’ufficio della direttrice.

Filippo confessa a Naditza di amarla ma lei è ancora arrabbiata. Riesce a riappacificarsi con i propri genitori e questi le chiedono di sposare il cugino. Edoardo si dà alla fuga dall’auto di Liz, che lo stava accompagnando al battesimo del figlio Ciro. Raggiunge Teresa e prova a far pace con lei. Finisce però per pestare a sangue un suo amico. La giovane lo allontana incredula. Non vuole più avere niente a che fare con lui. Una volta arrivato in chiesa, a cerimonia terminata, viene rimproverato da tutti e portato via a forza dagli agenti. Kubra, intanto, rivela a Beppe che ha aggredito sua madre perché voleva che andasse a letto con l’uomo che le avrebbe fatto avere la casa popolare. L’istruttore decide così di far visita a Latifah in ospedale.

Mare Fuori 2 trama episodio 10

Filippo dice a Carmine che è rimasto all’IPM per aiutarlo. Lui però lo sta prendendo in giro e così decide di cambiare cella. Edoardo rischia di finire nel carcere di Poggioreale. Mimmo, nuovo arrivato che nessuno sa essere suo amico, gli dice che scapperà prima del trasferimento. Edoardo viene a sapere che l’attacco di Carmine a Tano sta per avvenire ma non vuole intromettersi.

Si scopre la storia di Totò in un flashback. Geloso del fratello, studente modello, ha provocato un’esplosione in casa dopo una fuga di gas per pura rabbia. Odia la sua famiglia e chiede a Edoardo di poter scappare con lui. Gli confessa anche d’essere l’assassino della moglie di Carmine, anche se voleva solo colpire Filippo. Questi è disperato per la storia con Naditza, che accetta il ricatto dei genitori. Sposerà chiunque vogliano.

Massimo riceve una lettera dall’avvocato della moglie, che non vuol tornare dal Brasile e chiede l’affidamento esclusivo di Pietro. Beppe scopre che Totò non ha un alibi per la morte di Nina e ne parla con Massimo. Pino, intanto, ha contaminato il cibo diretto in isolamento a Tano. Questi finisce in infermeria, dov’è nascosto Carmine.

Mare Fuori 2 anticipazioni finale

Spoiler Alert. Non mancano le anticipazioni delle ultime due puntate di Mare Fuori 2. Carmine è a un passo dall’uccidere Tano per la morte di Nina. La vendetta lo consuma ma al momento di premere il grilletto, non ci riesce. Viene infatti colto da una crisi proprio in quel frangente.

Massimo, che ha continuato a indagare, ha scoperto che il colpevole è in realtà Totò. È arrivato inoltre il momento della fuga per Carmine e Filippo, che vogliono approfittare del piano organizzato per far scappare Edoardo. Non hanno idea che a organizzare il tutto c’è Wanda Di Salvo, che vorrebbe ucciderlo. I due rischiano la vita. Una volta fuori, sfuggiti al pericolo di vita, corrono per fermare il matrimonio di Naditza. Intanto Rosa, sorella di Ciro, entra nell’istituto e svela a Edoardo come Mimmo abbia spifferato tutto. Decide così di minacciare Carmine, che è tornato dentro. Cardiotrap ha saputo che Gemma vuole rivedere Fabio, il suo ex, e così decide di chiudere i rapporti. Un altro amore sta però sbocciando. È quello tra Pino e Kubra, sempre più vicini.

