Questa sera, giovedì 2 dicembre, andranno in onda gli episodi 7 e 8 di Un Professore, fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. I titoli sono Michel Foucault e Guy Debord.

I prossimi due appuntamenti con Un Professore sono fissati su Rai 1 per il 9 e il 16 dicembre. Circolano già le prime anticipazioni sul finale di stagione. Volete sapere come andrà a finire la storia di Dante? Ecco fatto: Spoiler Alert.

LEGGI: The War – Il pianeta delle scimmie come finisce e quanti film ha la saga che fa discutere

Un Professore come finisce

Gli ultimi due episodi di Un Professore, fiction Rai di successo con Alessandro Gassmann nei panni di un prof di filosofia, hanno i seguenti titoli: Rousseau e Nietzsche. La storia di Dante andrà a concludersi e sappiamo già che piega prenderà. Per tutti coloro che non riescono proprio ad aspettare, ecco le anticipazioni degli episodi 11 e 12, che andranno in onda tra qualche settimana.

Un Professore episodio 11, come finisce

Nell’episodio 11, Rousseau, Dante avrà la chance di parlare con i propri alunni dell’importanza delle leggi. Lo spunto viene dal fatto che la scuola sarà inagibile per un po’. Le cause sono da ritrovare nel fatto che i ragazzi hanno organizzato una festa illegalmente. Tutto ciò ha portato a gravi conseguenze.

Dante ha provato a difendere Simone. Ha mentito per lui, dicendo di avergli consegnato le chiavi della scuola. Una bugia dall’enorme peso. Gli è infatti costata la sospensione. In classe si parla anche di questo, ovvero delle conseguenze delle proprie azioni. Per quanto sorprendente, Lombardi sta dalla parte del professore. Purtroppo, però, verrà colpito da un malore improvviso.

Simone vorrebbe trovare il modo di chiarire le cose con Manuel. Viene però respinto con decisione. Il giovane è dunque colmo di rabbia e fa qualcosa di stupido e impulsivo. Parla con Sbarra e gli chiede di poter collaborare con lui. Dante, intanto, si riavvicinerà ad Anita. Le chiede perdono per come l’ha trattata ma non è ancora pronto a sollevare il vero sul suo oscuro passato. Pin, infine, pare aver scoperto la causa della sua agorafobia. Decide dunque di parlarne con il prof.

LEGGI: The War – Il pianeta delle scimmie dove è stato girato

Un Professore episodio 12, come finisce

Nell’episodio 12, Nietzsche, Dante verrà a sapere una verità sconcertante su Manuel. Ha in passato collaborato con Sbarra, che ora ha messo le mani su Simone. Il compito che spetta al ragazzo per mostrarsi all’altezza è quello di dare fuoco a una libreria.

Il professore deve agire in fretta per evitare il peggio. Prova a cercare l’aiuto di Anita, alla quale racconta tutto ciò che Manuel gli ha confidato. Spazio a un grande colpo di scena. Simone si ritroverà coinvolto in un tragico evento, che farà rivivere a Dante il trauma che ha segnato per sempre la sua vita. Il prof si ritroverà a risolvere quel dramma che lo ha segnato nel profondo e ancora lo tormenta. Anche stavolta, in questa delicata circostanza, Anita sarà al suo fianco.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI