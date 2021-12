Sex and the City è tornato. Dopo 94 episodi e due film, ecco la serie TV revival, And Just Like That, i cui primi due episodi sono stati pubblicati giovedì 9 dicembre 2021.

Hello It’s Me e Little Black Dress, ecco i titoli dei primi due episodi a disposizione dei fan in tutto il mondo. Scopriamo come vedere And Just Like That e che fine ha fatto Samantha: Spoiler Alert.

LEGGI: The Ferragnez come vedere | quanti episodi | quando esce

And Just Like That episodi

Un totale di 10 episodi per la serie revival. I primi due sono stati pubblicati giovedì 9 dicembre 2021. Ne seguiranno, poi, uno a settimana fino al 27 gennaio:

Episodio 1: 9 dicembre 2021

Episodio 2: 9 dicembre 2021

Episodio 3: 16 dicembre 2021

Episodio 4: 23 dicembre 2021

Episodio 5: 30 dicembre 2021

Episodio 6: 6 gennaio 2022

Episodio 7: 13 gennaio 2022

Episodio 8: 13 gennaio 2022

Episodio 9: 20 gennaio 2022

Episodio 10: 27 gennaio 2022

Ecco il cast di And Just Like That:

Sarah Jessica Parker: Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon: Miranda Hobbes

Kristin Davis: Charlotte York Goldenblatt

Mario Cantone: Anthony Marentino

David Eigenberg: Steve Brady

Willie Garson: Stanford Blatch

Evan Handler: Harry Goldenblatt

Sara Ramirez: Che Diaz

Chris Noth: Mr. Big/John James Preston

And Just Like That dove vedere

Chiunque volesse vedere la serie revival di Sex and the City, dal titolo And Just Like That, potrà farlo su Sky. Lo show è in esclusiva sulla rete satellitare. Si può dunque optare per Sky Q, ovvero il classico decoder, o per un abbonamento digitale a NOW. In entrambi i casi, sfruttando eventualmente Sky GO o l’app NOW, si potrà guardare la serie su smartphone, tablet, notebook, computer e Smart TV.

LEGGI: Lina Wertmuller chi è la regista premio Oscar: i migliori film

And Just Like That episodio 1

Carrie Bradshaw ha finalmente trovato l’amore della propria vita con l’indimenticato Mr. Big. Il revival la mostra felice al suo fianco. Ha finalmente il lieto fine a lungo desiderato. La coppia ha in programma di viaggiare verso gli Hamptons ma c’è da incastrare un po’ di impegni. La partenza coinciderebbe con la recita della figlia di Charlotte. Per questo lei la raggiunge mentre Big resta a casa. Il programma è quello di partire nel cuore della notte.

Le cose però non vanno come previsto. Solo in casa, Big ha un infarto dopo essersi allenato. Carrie, tornata a casa dopo la recita, lo trova seduto, appoggiato alla parete della doccia con l’acqua che scorre copiosa. Big respira ancora a fatica e le regala un ultimo sguardo prima di morire tra le sue braccia.

And Just Like That episodio 2

La maggior parte del secondo episodio si concentra sul lutto di Carrie, che ha il cuore spezzato dopo la tragica morte di Big. Come sempre, le sue amiche non la lasciano sola. Charlotte e Miranda sono al suo fianco. Fanno a turno per restarle vicino, aiutandola a programmare i funerali. Carrie decide di vietare fiori, eccezion fatta per i petali bianchi posti sulla bara, giunti da Samantha.

È Miranda a parlare, dicendo ciò che Carrie avrebbe voluto avere il coraggio di dire. La donna ha provato in tutti i modi a non crollare. Ci sarà tempo per quello. Di colpo, però, riceve un pacco. Al suo interno vi è l’urna con le ceneri di Big. Nel finale la vediamo insonne rigirarsi nel letto. Cammina fino al divano nel salone, ponendosi proprio di fianco alla scatola, chiudendo finalmente gli occhi.

Che fine ha fatto Samantha

Il primo episodio risolve il mistero dell’assenza di Samantha. Soltanto tre su quattro protagoniste di Sex and the City trovano spazio nel revival. Si tratta di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, ovvero Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York-Goldenblatt.

Nulla da fare per Kim Catrall, ovvero Samantha Jones. Ha tenuto fede alla parola data nel 2019, quando disse che non avrebbe più intrepretato la parte. Il motivo è da rintracciare nei pessimi rapporti con il resto del cast protagonista. Se le altre tre sono diventate amiche nel corso degli anni, Catrall si è sempre sentita un’esclusa.

Nel primo episodio di spiega come si sia trasferita a Londra. Non manca però una frecciatina lanciata. Carrie spiega infatti di non aver potuto confermare il suo ruolo da publicist, considerando la crisi del settore. Questo avrebbe spinto Samantha a dirle: “Licenziami anche come amica”. Una volta accettato il nuovo lavoro a Londra non si è più fatta sentire. Pur non presenziando, però, manda dei fiori splendidi per i funerali di Big.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI