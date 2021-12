Il giorno per i fan di Fedez e Chiara Ferragni è arrivato. The Ferragnez sbarca su Amazon Prime Video. Ecco da che ora è possibile vedere gli episodi e quanti ne sono stati caricati.

La serie di Fedez e Chiara Ferragni è qui. Uno sguardo sul loro mondo privato. Un dietro le quinte che va dalla vita con Leone (Vittoria non era ancora nata al tempo delle riprese) al rapporto di coppia, non sempre idilliaco.

The Ferragnez quando esce

Prime Video ha messo a disposizione la serie di Fedez e Chiara Ferragni dalle prime ore di giovedì 9 dicembre 2021. In questo modo tutti i fan del rapper e dell’esperta di moda più famosa d’Italia (dall’enorme seguito all’estero) potranno gustarsi le loro avventure alla Sandra e Raimondo Vianello già al risveglio.

The Ferragnez come vedere

Chiunque volesse vedere gli episodi di The Ferragnez potrà farlo collegandosi al proprio account Prime Video. Questo è in omaggio con l’abbonamento Amazon Prime. Si può dire, dunque, che serie e film siano gratis, in qualche modo. È possibile optare per due sistemi di pagamento, quello annuale e mensile, a seconda delle proprie esigenze. Si può anche decidere di pagare soltanto per il tempo necessario di completare la serie di Fedez e Chiara Ferragni o, in alternativa, optare per la prova gratuita di 30 giorni, che comprende anche Prime Video.

The Ferragnez quanti episodi

Il docu-reality su Fedez e Chiara Ferragni è composto da 8 episodi totali. Giovedì 9 dicembre sono stati caricati i primi 5. Un assaggio consistente della prima stagione della serie (tutto lascia pensare che ve ne saranno altre, in caso di successo di pubblico).

Ecco i titoli degli episodi disponibili:

It’s Christmas Time : Chiara Ferragni e Fedez affrontano un percorso dallo psicoterapeuta e iniziano a emergere le prime grandi differenze caratteriali. Il Natale si avvicina e il cantante ha in serbo una grande sorpresa per il figlio Leone.

: Chiara Ferragni e Fedez affrontano un percorso dallo psicoterapeuta e iniziano a emergere le prime grandi differenze caratteriali. Il Natale si avvicina e il cantante ha in serbo una grande sorpresa per il figlio Leone. Opposites Attract : tantissimi gli impegni quotidiani per la coppia, con i due che hanno modi opposti di affrontare le sfide che si presentano. Tra le prove per Sanremo e gli shooting fotografici, si comincia a intravedere come le differenze siano in realtà la loro arma segreta.

: tantissimi gli impegni quotidiani per la coppia, con i due che hanno modi opposti di affrontare le sfide che si presentano. Tra le prove per Sanremo e gli shooting fotografici, si comincia a intravedere come le differenze siano in realtà la loro arma segreta. Star & Groupie : lo psicoterapeuta suggerisce un esercizio. A turno dovranno esaudire i desideri dell’altro. I due decidono di regalarsi un weekend romantico, nel corso del quale emergeranno molti dissapori. Ci saranno però anche momenti di confronto. Una chance per far emergere aspetti inediti dell’adolescenza di Chiara.

: lo psicoterapeuta suggerisce un esercizio. A turno dovranno esaudire i desideri dell’altro. I due decidono di regalarsi un weekend romantico, nel corso del quale emergeranno molti dissapori. Ci saranno però anche momenti di confronto. Una chance per far emergere aspetti inediti dell’adolescenza di Chiara. In Your Shoes : disattenzione di Fedez che potrebbe compromettere la sua partecipazione a Sanremo. Inizia così a fronteggiare aspetti inediti del proprio passato in terapia. La coppia si cala l’uno nei panni dell’altra, come esercizio. Chiara canta parte della sigla della serie e Fedez si sottopone ai dolori del parto.

: disattenzione di Fedez che potrebbe compromettere la sua partecipazione a Sanremo. Inizia così a fronteggiare aspetti inediti del proprio passato in terapia. La coppia si cala l’uno nei panni dell’altra, come esercizio. Chiara canta parte della sigla della serie e Fedez si sottopone ai dolori del parto. Baby Shower: i due confidano in terapia le emozioni legate alla nascita di Vittoria, ormai imminente. Fedez è impegnato a girare il videoclip con Francesca Michielin e gli amici di sua moglie le organizzano un baby shower.