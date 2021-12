Chi è la fidanzata di Luca Bizzarri, nuova fiamma dopo l’ex Velina?

Luca Bizzarri, chi è la fidanzata del noto attore? C’è una nuova fiamma dopo la storia con la sua ex Ludovica Frasca? Scopriamo tutti i dettagli.

Luca Bizzarri è uno dei volti più famosi della televisione italiana. Il famoso Luca di Luca e Paolo è da anni ormai un punto di riferimento dello spettacolo, sia da solo che in coppa col suo storico collega. Luca e Paolo si sono conosciuti nell’ormai lontano 1991, durante i provini per l’ammissione alla scuola dello Stabile di Genova, e da lì hanno dato vita a una lunghissima amicizia e collaborazione che li ha resi uno dei duo comici più famosi del paese. In queste settimane, Luca di Luca e Paolo è protagonista della serie tv di Tutta Colpa di Freud, in onda su Canale 5 dopo l’originaria messa in programmazione su Amazon Prime Video. Per l’occasione, facciamo un piccolo recap sulla vita sentimentale di Luca Bizzarri.

Luca Bizzarri: chi è la fidanzata?

Stando alle notizie a disposizione, Luca di Luca e Paolo è single, non è mai stato sposato e non ha figli. Alle sue spalle però l’attore ha una storia molto importante con la showgirl Ludovica Frasca: i due sono stati insieme dal 2014 al 2018 e sono addirittura arrivati a pensare di sposarsi, ma le cose poi non sono andate come previsto e i due si sono lasciati dopo quattro anni di relazione.

La donna, ex velina di Striscia la notizia, ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Luca e lo scorso marzo si è sposata con l’imprenditore Frank Faricy. Ben diverso invece il destino di Luca di Luca e Paolo, che dopo la rottura con la showgirl non ha avuto altre storie importanti e al giorno d’oggi risulta essere felicemente single. Nessuna nuova fiamma dunque per l’attore, che è protagonista in questi giorni con Tutta Colpa di Freud – La Serie.

