Chi è Emma di Tutta Colpa di Freud: la interpreta Demetra Bellina

Tutta Colpa di Freud, chi è l’attrice che interpreta Emma, la figlia minore di Claudio Bisio: scopriamo tutto su Demetra Bellina.

Sta andando in scena in queste settimane la serie tv di Tutta Colpa di Freud, remake del fortunato film di Paolo Genovese. Dopo la messa in onda su Amazon Prime Video, gli episodi vengono trasmessi ora anche in chiaro su Canale 5, così che tutti abbiano la possibilità di recuperare la serie con protagonista Claudio Bisio e le sue tre figlie. Tra queste Emma, la figlia minore interpretata da Demetra Bellina: scopriamo tutto su di lei.

LEGGI ANCHE: Tutta Colpa di Freud 2: cosa si sa della seconda stagione della serie

Tutta Colpa di Freud, chi è Demetra Bellina, l’attrice che interpreta Emma

Demetra Bellina nasce a Udine il 28 luglio 1995. È una figura abbastanza nuova del piccolo schermo, da qualche anno si sta facendo strada nel mondo della recitazione e con Tutta Colpa di Freud ha ottenuto il suo primo ruolo di un certo calibro, che le può permettere di farsi notare dal grande pubblico.

Alle spalle comunque la giovane attrice friulana ha diverse apparizioni al cinema, in particolare l’esordio risale al 2017, col film Youtopia diretto da Carboni. Poi, nel 2020 la Bellina ha lavorato con Gabriele Salvatores in Comedians, mentre quest’anno è protagonista nei film Headshot e Greta e le favole vere.

LEGGI ANCHE: Tutta colpa di Freud la seria: trama, cast e curiosità

In Tutta Colpa di Freud, Demetra Bellina interpreta Emma Taramelli, la più piccola delle figlie di Francesco, interpretato da Claudio Bisio. Emma è una ragazza molto sicura di sé e decisa a farsi strada nel mondo dei social, mostrando di avere la stoffa per spiccare nel panorama delle influencer, ormai sempre più fitto e popolato.

Se Emma però ama mettere in mostra la sua vita, Demetra Bellina al contrario è molto riservata e tiene gelosamente custodita la sua vita privata. Non sappiamo infatti se l’attrice sia single o fidanzata, ha un profilo Instagram con un buon seguito, ma non lascia trapelare nulla della sua vita privata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI