Tutta colpa di Freud 2: cosa si sa della seconda stagione della serie

Tutta colpa di Freud, cosa si sa sulla seconda stagione della serie tv? Scopriamo tutte le notizie a riguardo.

Da questa sera, per quattro mercoledì, andrà in onda su Canale 5 la serie tv di Tutta colpa di Freud, remake dell’omonimo film del 2014 di Paolo Genovese. L’appuntamento sarà con due episodi a serata, fino al gran finale del 22 dicembre, quando andranno in scena gli episodi 7 e 8. Molti avranno già visto la serie tv, che era disponibile già tramite l’applicazione di Amazon Prime Video, e quindi sapranno che il finale lascia spazio a una seconda stagione. Ma cosa sappiamo a riguardo? Scopriamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: Tutta colpa di Freud la seria: trama, cast e curiosità

Tutta colpa di Freud – La serie: cosa sappiamo della seconda stagione

Al momento, ancora non abbiamo notizie certe circa un’eventuale seconda stagione della serie. Nei piani dei produttori c’è sicuramente l’idea di continuare a narrare le vicende della storia, anche perché rimangono aperte nel finale, ma tutto dipenderà, come spesso accade in questi casi, dalla risposta del pubblico. Se sarà positiva, la serie ha delle buone possibilità di essere rinnovata per una seconda stagione, altrimenti vedrà la sua anticipata fine.

Bisogna ancora attendere quindi per capire se vedremo una seconda stagione di Tutta colpa di Freud. Sicuramente, tra un mese ne sapremo sicuramente di più, perché si avrà la possibilità di sondare la risposta del pubblico alla serie e capire se ci sono i numeri per una seconda stagione. Fino a quel momento, l’eventuale seconda stagione di Tutta colpa di Freud rimane un mistero.

Per il momento, non ci resta che guardare le avventure di Claudio Bisio e delle sue tre figlie su Canale 5, con la possibilità di vedere le puntate anche tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, qualora non si riesca a vederle in televisione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI