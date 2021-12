Mercoledì 22 dicembre 2021 fa il proprio esordio su Netflix la seconda stagione di Emily in Paris. Una comedy romantica con protagonista Lily Collins che ha fatto innamorare il pubblico.

Oltre a Emily, l’altra protagonista dello show è Parigi. Scopriamo dunque la città attraverso i tanti luoghi mostrati nel corso della prima stagione.

LEGGI: Anticipazioni Blanca come finisce: una seconda stagione?

Emily in Paris location

Anche il pubblico è andato alla scoperta di Parigi insieme a Emily Cooper nella prima stagione di Emily in Paris. Tanti flirt, nuove amicizie, party, impegni di lavoro e possibili amori. Il tutto avvenuto per le strade di una delle città più romantiche al mondo. Ecco, dunque, cosa ci è stato mostrato nella prima stagione, così da arricchire il proprio programma in vista di un viaggio futuro.

Place de l’Estrapade

Nel primo episodio scopriamo la nuova casa di Emily a Parigi, nel Quartier Latin, precisamente a Place de l’Estrapade. È la chambre de bonne che darà il via alla sua nuova vita europea. Si trova tra Val-de-Grace e il quartiere della Sorbona.

La Boulangerie Moderne

Arrivare in un nuovo Paese vuol dire anche dare il via a una routine mattutina ben differente, nel rispetto delle tradizioni locali. La protagonista fa proprio questo, affidandosi alle squisite cure della Boulangerie Moderne. È un luogo rapidamente divenuto cruciale per la sua vita pairigina e si trova qui: 16 Rue des Fosses Saint-Jaques.

Jardin du palais Royal

Nel primo episodio scopriamo molti luoghi importanti, come quello del lavoro. Ma dov’è che la giovane lavoratrice si concede una gustosa pausa pranzo? Ai Jardin du Palais Royal. Molto vicino al Louvre, è un luogo da visitare. È qui che Emily incontra Mindy, al 43 Rue de Valois.

Café de l’Homme

Presso il Café de l’Homme si svolge la prima serata lavorativa, nel corso della quale la giovane riesce a impressionare positivamente il proprietario del brand cui è dedicato l’evento, Antoine Lambert. Il tutto avviene dinanzi a una vista magnifica della Torre Eiffel, con in mano un bicchiere di Champagne. Dove si trova? 17 Place du Trocadero.

Les Deux Comperes

Gabriel è una figura molto importante, e incredibilmente affascinante. È il vicino di casa di Emily e il ristorante dove lavora esiste per davvero. Si trova a pochissima distanza dalla Boulangerie Moderne. Cambia però il nome, che nella vita di tutti i giorni è Terra Nera, ovvero un ristorante italiano di 18 Rue des Fosses Saint-Jacques.

Pantheon

Dove sono custodite le spoglie di tanti grandi francesi del passato? Al Pantheon. È dunque qui che si è scelto di far morire la relazione tra Emily e il suo fidanzato di Chicago. Potrete ammirarlo presso Place du Pantheon.

Café de la Nouvelle Mairie

Come detto, il rapporto tra Emily e Gabriel è complicato. C’è grande attrazione tra i due. Lei confessa a Mindy d’averlo baciato ma poco dopo le due sono raggiunte da Camille, fidanzata di Gabriel. Tutto ciò avviene presso il Cafè de la Nouvelle Mairie, al 19 Rue des Fosses Saint-Jacques.

La Maison Rose

La nuova vita della giovane è molto impegnativa, dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Per questo c’è spesso bisogno di una pausa. Una di queste è presso La Maison Rose, un paradiso in rosa a Montmartre, precisamente al 2 Rue de l’Abreuvoir.

Cafe de Flore

Non esiste solo Gabriel, per fortuna. Presso il Cafe de Flore incontra Thomas. Il luogo è uno di quelli storici di Parigi, dove erano soliti rilassarsi Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Il tutto al 172 Bd Saint-Germain.

Lulu La Nantaise

Non venderà ottime tapas come consigliato da Gabriel ma Lulu La Nantaise propone squisite crepes nella vita reale, al 67 Rue de Lancry.