Ailo un’avventura tra i ghiacci, trama e cast: il libro sulla renna di Babbo Natale

Ailo un’avventura tra i ghiacchi: scopriamo la trama e il cast del film che andrà in onda su Rai1 la sera della Vigilia di Natale.

Anche quest’anno la Vigilia di Natale sarà condita da emozionanti film natalizi: quest’anno è il turno di Ailo un’avventura tra i ghiacci, pellicola incentrata su un animale tipico del Natale: la Renna. Scopriamo tutti i dettagli del film in onda su Rai1 la sera della Vigilia di Natale.

Ailo un’avventura tra i ghiacchi: trama

La pellicola, diretta nel 2018 da Guillame Maidatchevsky, narra l’emozionante avventura di un piccolo cucciolo di renna che su muovo alla scoperta dell’incredibile paesaggio della Lapponia. Il film è una bella occasione per conoscere meglio l’animale simbolo del Natale e per ammirare gli incredibili paesaggi ghiacciati della Lapponia, la terra di Babbo Natale, tra la bellezza mozzafiato della natura largamente incontaminata e la presenza di bellissimi animali.

Ailo un’avventura tra i ghiacci: il cast

Il film è stato diretto da Guillaume Maidatchevsky e nella versione originale è narrato dalla voce di Aldelbert, mentre nel doppiaggio italiano la voce narrante è quella di Fabio Volo.

Ailo un’avventura tra i ghiacci: dove vederlo

Il film, che narra le avventure di un piccolo cucciolo di renna, Ailo, nel suo primo anno di vita, sarà trasmesso venerdì 24 dicembre in prima serata su Rai1. Il film sarà quindi visibile in diretta televisiva, ma anche in streaming tramite l’applicazione di RaiPlay, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche tramite smart tv e altri apparecchi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box che rendono visibile l’applicazione comodamente in televisione.

