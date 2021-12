Cosa vedere in tv stasera alla vigilia 24 dicembre

Alla vigilia di Natale c’è chi tiene la TV spenta e chi accesa, magari con un bel film in onda. Se siete del secondo partito, ecco cosa vedere in TV in prima serata.

Una guida TV dei film e programmi in onda stasera, 24 dicembre 2021, vigilia di Natale. Scopriamo insieme cosa propone il palinsesto.

Rai stasera in TV

Rai 1, ore 21.30 – Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: si racconta la vita della piccola renna Ailo, per un totale di sedici mesi e quattro stagioni complessive. Si va dal parto alla pubertà, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi, abitati da animali splendidi.

Rai 2, ore 21.20 – Il mio valzer di Natale: Avery è nuovamente single. Il suo fidanzato l’ha lasciata prima del matrimonio. Decide comunque di seguire le lezioni di ballo che aveva prenotato. Una scelta che le cambierà la vita.

Rai 3, ore 21.20 – Il meglio del 43mo Festival del Circo di Montecarlo: Grandi attrazioni del circo mondiale.

Rai 4, ore 21.20 – Peter Pan: Wendy Darling racconta ai fratellini le storie che hanno per protagonista Capitan Uncino. Suo padre vuole però che lei abbandoni queste favole e cresca finalmente. Non è dello stesso parere Peter Pan, che adora ascoltarla ed è pronto a condurla sull’isola che non c’è.

Mediaset stasera in TV

Canale 5, ore 21.20 – Concerto di Natale: 29ma edizione del Concerto di Natale con la partecipazione di cantanti di fama nazionale e internazionale.

Italia 1, ore 21.21 – Una poltrona per due: La vita di due uomini viene stravolta per una semplice scommessa. Uno diventa benestante e l’altro uno straccione. Sapranno però prendersi la loro vendetta.

Rete 4, ore 21.25 – L’amore non va in vacanza: Due donne si scambiano la casa per le festività natalizie, allontanandosi dalla propria vita romanticamente infelice. Si ritroveranno nell’avventura sentimentale della loro vita.

Mediaset 20, ore 21.05 – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello: Primo film della trilogia di Peter Jackson tratta dal capolavoro di Tolkien. Ha inizio il viaggio della Compagnia per distruggere l’anello del potere.

