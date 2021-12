Alberto Cartuccia Cingolani, il bambino prodigio del pianoforte

Alberto Cartuccia Cingolani, chi è il bambino prodigio che a soli 4 anni riesce a suonare Beethoven al pianoforte: tutti i dettagli.

Si chiama Alberto Cartuccia Cingolani il nuovo prodigio della musica e la cosa che stupisce è che ha appena 4 anni. Vederlo suonare al pianoforte è un’esperienza davvero incredibile, il piccolo Alberto riesce nonostante l’età giovanissima a padroneggiare lo strumento arrivando a suonare anche brani di illustri musicisti come Beethoven. Scopriamo dunque tutto sul baby prodigio della musica.

Chi è Alberto Cartuccia Cingolani

Ha solo 4 anni e ha cominciato a suonare, come hanno fatto molte persone, durante il lockdown. Lui però lo ha fatto con risultati strabilianti, venendo immediatamente riconosciuto come un talento assoluto della musica. In pochissimo tempo ha conquistato l’attenzione del grande pubblico, suonando all’Accademia Filelfica di Tolentino e conquistando tutti gli ascoltatori, incantati dal suo talento.

Alberto vive a Caldarola, comune di Macerata, ed entrambi i suoi genitori sono diplomati al conservatorio: il padre Simone in pianoforte, la madre Alessia in canto. La musica è di casa quindi per Alberto, che sotto l’insegnamento della madre inizia a suonare anche lui il pianoforte, mostrando un talento fuori dall’ordinario. La madre racconta che il piccolo Alberto passa diverse ore davanti al pianoforte, senza però perdere tempo per andare all’asilo, per giocare e per guardare un po’ di televisione. Insomma non si fa mancare nulla, ma intanto continua a coltivare il suo strepitoso talento.

Alberto ha anche preso parte a diversi concorsi nazionali e internazionali online, vincendo ben sei volte il primo premio assoluto. Un astro nascente, che però va gestito con cura perché, come racconta la madre, rimane pur sempre un bambino di 4 anni, con i suoi tempi e le sue esigenze.

