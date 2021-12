L’amore non va in vacanza dal 2006 è il romantico più visto delle Feste. Trasmesso da Rete 4 alle 21.00 per la Vigilia di Natale sogniamo come le protagoniste di trovare l’uomo della nostra vita scoprendo le location del film

L’amore non va in vacanza, per gli amanti del cinema The Holiday, è la commedia romantica che non può mancare nei palinsesti Mediaset della Vigilia di Natale. Chi vedendo Jude Law e Cameron Diaz non ha invidiato il loro cottage inglese? Chi al sole di Los Angeles non vorrebbe essere in piscina come Kate Winslet? Accontentiamoci di scoprire dove è stato girato il film e le location dove è ambientato.

L’amore non va in vacanza location: Amanda a Shere, Iris in California

L’amore non va in vacanza è stato girato in due macro location differenti la California e Shere, in Inghilterra. Altro che Los Angeles centro, le scene esterne della casa di Amanda (Cameron Diaz) sono state ambientate in una vera villa nella città di San Marino, in California. La villa, progettata nel 1928, elegante e tecnologia in origine possiede una fontana nel cortile e un cancello in ferro battuto, al posto di quello in legno visto nel film. Gli interni, come quelli del Cottage, sono stati riprodotti ai Sony Studios.

Le location dell’amore non va in vacanza per Iris (Kate Winslet) prima di partire sono invece più genuine. Il cottage inglese è situato a Shere, un villaggio che conta circa 4000 abitanti, nel distretto di Guildford nel Surrey, a sud-ovest di Londra. Il ruscello fluviale del film è il Tillingbourne che attraversa il centro del villaggio.

