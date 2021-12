L’amore non va in vacanza in onda la Vigilia di Natale su Rete 4 con un cast stellare è diventato un grande classico delle Feste. Se ve lo siete persi ecco come finisce e il significato del film

L’amore non va in vacanza è un film diretto da Nancy Meyers e scritto con un solo filo conduttore, cucire addosso ai quattro attori protagonisti i loro ruoli. Nel cast figurano infatti, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, che si scopriranno avere per le Feste di Natale i loro destini incrociati. La trama è apparentemente semplice:

La produttrice americana Amanda Woods (Cameron Diaz) ed una giornalista inglese Iris Simpkins (Kate Winslet) , entrambe esasperate dalle rispettive storie d’amore flop, decidono di scambiarsi gli appartamenti via internet senza conoscersi.

Concerto di Natale in Vaticano 2021: cantanti e scaletta

L’amore non va in vacanza come finisce

Scambiarsi casa per le protagoniste sarà la scelta giusta: Amanda inizierà una storia d’amore con il fratello dell’amica Iris, il bel Jude Law, vedovo con due bimbe. Riuscirà finalmente a piangere di nuovo non ci riusciva dalla separazione dei genitori che avvenne quando aveva 9 anni. Le lacrime scendono quando lascia Jude per tornare a Los Angeles, così capisce di amarlo follemente e i due tornano insieme per sempre.

Stesso destino per Iris che riesce a guarire dall’amore non ricambiato per il collega interpretato da Rufus Sewell. L’ex non riuscirà più a sfruttarla sul lavoro, lo rifiuta perché si fidanza con l’amico di Amanda, interpretato da Eli Wallach, a sua volta tradito dalla viziata attrice che stava con lui per convenienza. Le coppie finiranno per trascorrere il capodanno insieme in Inghilterra nel cottage di Iris.

LEGGI ANCHE: Ailo un’avventura tra i ghiacci, trama e cast: il libro sulla renna di Babbo Natale

L’amore non va in vacanza significato del film

Quando avviene il primo incontro tra Iris e Miles dall’autoradio si sentono le note di “Nuovo Cinema Paradiso” composto da Ennio Morricone. Una scelta non casuale, a trasformare Iris in una donna decisa e pronta ad amare è un anziano sceneggiatore amico del compositore. Il significato di L’amore non va in vacanza per Iris e Miles è annunciato dalla colonna sonora: se non si ama prima se stessi, non si può amare gli altri, l’amore immaginato, o peggio la dipendenza da qualcuno, è una malattia. Il significato de l’amore non va in vacanza per Amanda e Jude Law è differente: il vero amore arriva solo se ci si mette in gioco senza avere paura di soffrire.

L’amore non va in vacanza cast

L’amore non va in vacanza trasmesso su Rete 4 dalle 21.00 per la Vigilia di Natale è un classico senza tempo della Pogrammazione tv di Natale Mediaset. Adatto ad un pubblico che apprezza i film romantici, ricordiamo il cast completo.

Il cast dell’amore non va in vacanza è hollywoodiano: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black ed Eli Wallach(che interpreta l’anziano sceneggiatore), che sono quattro protagonisti principali, gli antagonisti sono invece Rufus Sewell (l’ex di Kate Winslet) e Shannyn Sossamon (che interpreta la fidanzata che tradisce Jack Black).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI