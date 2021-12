Concerto di Natale in Vaticano 2021: cantanti e scaletta

Stasera, la Vigilia di Natale, su Canale 5 va in onda la ventinovesima edizione del Concerto di Natale in Vaticano 2021. Scopriamo chi sono i cantanti sul palco, la scaletta e le sorprese previste

Torna come da tradizione su Canale 5 alle 21.00 il Concerto di Natale in Vaticano 2021. Sul palco dell’Auditorium Conciliazione a Roma, in Vaticano, si alterneranno sul palco diversi artisti. Immense voci internazionali dal pop, al fino al gospel festeggiano insieme ai telespettatori cantando i brani classici della tradizione canora di Natale.

Cantanti e artisti del Concerto di Natale in Vaticano 2021

Sul palco, probabilmente in ordine di citazione anche se all’ultimo minuto può sempre cambiare gli artisti del Concerto di Natale in Vaticano 2021 sono: 2Cellos (Croazia),Andrea Griminelli (Italia), Anggun (Indonesia), Arianna (Italia), Bugo (Italia), Enrico Ruggeri (Italia), Emma Muscat (Malta), Federico Rossi (Italia), Francesca Michielin (Italia), Giò di Tonno (Italia), Ian Anderson (UK), Jimmy Sax (Francia), Rita Pavone (Italia), Serena Menarini (Italia), Shaggy (Jamaica), Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA), Piccolo Coro le Dolci Note (Italia).

Tra le sorprese previste progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco. A condurre il Concerto di Natale in Vaticano 2021 Federica Panicucci dopo lo stop a Mattino 5.

Dove si tiene il Concerto

Il primo Concerto di Natale in Vaticano si è tenuto nel 1993 presso l’Aula Paolo VI. L’obiettivo del progetto è stato realizzato dal Vicariato di Roma per far conoscere il progetto 50 chiese per Roma 2000 e ottenere fondi per la sua realizzazione. Nel corso degli anni il Concerto di Natale in Vaticano è diventato un appuntamento fisso per gli spettatori con la trasmissione in tv dell’evento. Dal 2011 al 2016 il concerto si è tenuto all’Auditorium Conciliazione a Roma. Successivamente si è spostato nuovamente nell’Aula Paolo VI come nella prima edizione, una location scelta per i concerti dal 2017 al 2019

Per l’edizione del Concerto di Natale 2021 è stato invece scelto l’Auditorium Conciliazione a Roma.

