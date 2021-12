Quando torna Federica Panicucci a condurre Mattino 5

Quando tornerà Federica Panicucci a Mattino 5? Scopriamo i motivi della sua assenza e quando la conduttrice farà rientro alla sua storica trasmissione.

Non sarà sfuggita agli spettatori negli ultimi giorni l’assenza di Federica Panicucci dalla conduzione di Mattino 5. Lo storico volto del morning show di Mediaset si è infatti presa una pausa e in molti si sono chiesti come mai la donna non fosse più alla guida del programma. Dallo scorso 13 dicembre infatti Federica Panicucci, che conduce la trasmissione addirittura dal 2009, non è alla conduzione di Mattino 5, lasciando il timone al collega Francesco Vecchi. Vediamo dunque i motivi di tale scelta e quando la donna tornerà alla guida del programma.

Federica Panicucci: perché non conduce Mattino 5

La conduttrice ha spiegato di essersi dovuta prendere una pausa dalla conduzione del programma perché impegnata presto in altre attività, che la vedranno protagonista nel periodo di Natale. La Panicucci, infatti, dovrà condurre prima il concerto della Vigilia di Natale all’auditorium della Conciliazione di Roma, poi il Capodanno in Musica, programma di Canale 5 che porta all’arrivo dell’anno nuovo. Insomma, un periodo denso di impegni per la conduttrice, che quindi ha dovuto accantonare Mattino 5, ma solo provvisoriamente. Nessuna paura però, perché Federica Panicucci tornerà presto alla conduzione del morning show di Canale 5.

Quando torna Federica Panicucci alla conduzione di Mattino 5

La conduttrice ha annunciato anche che il 10 dicembre farà regolarmente rientro alla guida della trasmissione, tornando ad affiancare Francesco Vecchi, incaricato di condurre da solo in sua assenza. Insomma, nessun addio e nessuna pausa lunga, ma la Panicucci sarà assente dal programma solo durante il periodo delle feste, anche se sarà comunque presente in televisione, portando i telespettatori di Canale 5 nel nuovo anno con la conduzione del classico programma di Capodanno.

