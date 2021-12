Grande Fratello VIP: dieci anni dopo Biagio D’Anelli ci ricasca VIDEO

Al Grande Fratello VIP si comporta esattamente come aveva già fatto in passato nell’edizione che l’ha visto protagonista. Lasciò una ex famosissima per baciare una coinquilina. Ricordiamo la love story

Biagio D’Anelli ci ricasca. Al centro del gossip del GF VIP con Miriana Trevisan, sta decidendo se lasciare la sua fidanzata per iniziare una love story ufficiale con la gieffina. In realtà poche ore fa faccia a faccia con la telecamera, dopo una scenata di gelosia della showgirl, visibilmente alterato ha urlato “Sono single, lascio ufficialmente la mia fidanzata. Non voglio dare conto a nessuno a né a lei né a te”. Poco dopo l’esperto di gossip ha ritrattato in parte dicendo che sta scegliendo se iniziare questo percorso da single o no.

Biagio D’Anelli e Simona Salvemini, dieci anni fa

Se nel percorso al GF VIP Miriana e Biagio stanno insieme lo scopriremo con il passare del tempo. Ciò che però è ritornato in mente alla redazione di Contrataque è un episodio analogo che vede protagonista l’attuale Vippone: Biagio D’Anelli, concorrente del Grande Fratello per la prima volta nel 2011, si lasciò in diretta con la sua ex fidanzata famosa per intraprendere una love story con una concorrente. Chi sono le protagoniste?

L’ex fidanzata di Biagio D’Anelli nel 2011 era la famosissima Simona Salvemini, nota alle cronache per essere stata lei stessa una concorrente del reality durante il quale intraprese una relazione con Filippo Bisciglia. Fu lo stesso Filippo a sua volta a lasciare la sua fidanzata dell’epoca, Flora Canto, che salì così sul trono di Uomini e Donne. La concorrente del Grande Fratello 11 con cui Biagio D’Anelli intraprese una love story era invece Rajae Bezzaz, attuale inviata di Striscia la Notizia. Indimenticabile il video del confronto dopo un bacio tra Biagio D’Anelli e Rajae, tra lui e la fidanzata dell’epoca Simona Salvemini. Lei non spese belle parole per l’ex che ne uscì come un latin lover incallito.

