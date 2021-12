Chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli concorrente GF VIP

Biagio D’Anelli, chi è la fidanzata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: scopriamo tutto quanto su di lei.

L’ultima puntata del GF Vip ha visto l’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti, tra cui anche Biagio D’Anelli, che ha già partecipato all’edizione numero 11 del Grande Fratello e ora ha fatto il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. Il gieffino è sempre stato al centro del gossip per la sua vita sentimentale a dir poco movimentata: scopriamone i dettagli e vediamo chi è la fidanzata attuale di Biagio.

LEGGI ANCHE: Chi è Biagio D’Anelli concorrente GF Vip: fidanzata, età

Biagio d’Anelli: chi è la fidanzata

Sono stati tantissimi i flirt di Biagio D’Anelli che sono finiti nel mirino del gossip. Da quello con Guendalina Tavassi proprio nella sua prima esperienza nella casa, che ha posto fino alla sua relazione con Simona Salvemini, fino a quelli con Francesca Cipriani e Flavia Vento. Attualmente, il ragazzo è fidanzato con Silvana Curcio, una manager di un’azienda molto famosa di calzature: scopriamo chi è.

È stato lo stesso Biagio, da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, a svelare l’esistenza della sua relazione con Silvana Curcio. Nel 2004, la donna ha partecipato al concorso Miss Italia nel Mondo, rientrando tra le 40 bellezze concorrenti per il titolo. È nata in Italia, ma vive in Germania, precisamente a Stoccarda, luogo dove si concentra tutta la sua attività lavorativa.

LEGGI: Soleil Sorge, chi è il fidanzato dell’influencer FOTO

Biagio e Silvana stanno insieme dal 2019, Biagio ha raccontato allora di essere follemente innamorato di lei, tanto da recarsi personalmente a Stoccarda per vederla. Per il resto, la coppia cerca di mantenere la privacy intorno alla relazione, facendo parlare molto poco di sé e rimanendo lontana dalla luce dei riflettori.

Biagio D’Anelli sembra quindi aver trovato, ora, la stabilità sentimentale dopo un passato molto turbolento. Prima di Silvana, infatti, la sua relazione precedente, con Emanuela Tittocchia, era terminata proprio a causa del tradimento del ragazzo. Le sue mosse all’interno della casa quindi saranno, a maggior ragione, sotto la lente d’ingrandimento.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI