Una poltrona per due é il film che alla Viglia di Natale non si può perdere. Da un decennio ci punta il palinsesto Mediaset per le Feste, diventando cult della prima serata su Rai 1. Trama, cast con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy sono ben noti. Mettiti alla prova scoprendo se conosci davvero dove è stato girato il film e le location dettagliate.

Una poltrona per due: dove è stato ambientato

Una poltrona per due è stato ambientato tra New York e Philadelphia, in Pennsylvania. La sequenza finale, invece, nell’isola di Saint Croix, nelle Isole Vergini americane. Le riprese sono durate mesi da dicembre 1982 a marzo 1983. Spulciando le location di Una Poltrona per due nel dettaglio, secondo il forum “il Davinotti” i luoghi più ripresi sono a Filadelfia: la sede della Duke & Duke della scommessa di un dollaro è sulla South Broad Street esattamente al Wells Fargo Building ed è iscritto nel registro dei palazzi storici,

L’Heritage Club dove Eddie Murphy viene incolpato del furto della valigetta è il Curtis Institute of Music sulla Locust street; lo spiazzale dove Aykroyd cammina inginocchiato verso Jamie Lee Curtis è dinanzi la scultura della Molletta all’angolo di Market Street. La casa di Louis si trova in Delancey Place. La townhouse di tre piani, attualmente residenza privata, è all’interno della zona storica di Philadelphia. La vendetta dei due protagonisti avviene al World Trade Center di New York. Infine la residenza dei fratelli Duke è la Mill Neck Manor a New York. Si trova sulla prestigiosa North Shore di Long Island.

