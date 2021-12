Il grande classico di Natale Una Poltrona per due torna in tv. Vi spieghiamo come finisce e il significato del finale con la vendetta dei protagonisti

Anche per la vigilia di Natale di quest’anno torna in tv Una Poltrona per Due, film cult con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Entrata a tutti gli effetti come vera tradizione natalizia, la pellicola è stata girata negli anni Ottanta e ogni anno viene visto con affetto da milioni di appassionati. Scopriamo la spiegazione del finale di Una Poltrona per Due così da capire meglio come avviene la vendetta dei due protagonisti

Una poltrona per due: come finisce

Vittime di un esperimento da parte dei fratelli Duke, Louis Winthorpe e Billie Valentine organizzano la loro vendetta. Il tutto avviene con un’operazione in borsa. I Duke, grazie ad un commissario corrotto, hanno in anteprima il rapporto sui raccolti delle arance. In questo modo sono in grado di pianificare l’acquisto di futures sul succo d’arancia, contratti che prevedono uno scambio in una data futura di un quantitativo di merce ad un prezzo prestabilito. La scommessa di chi compra è quella di puntare su un prezzo più alto e quindi comprare a basso prezzo e rivendere la merce per incassare la differenza.

Louis Winthorpe e Billie Valentine ottengono il rapporto sulle arance prima dei Duke e inviano a loro un documento falso. Il raccolto è andato bene, ma i fratelli Duke hanno un’informazione sbagliata e così si impegnano a comprare in anticipo. Gli altri investitori seguono la mossa dei Duke e gonfiano il prezzo delle arance. I due protagonisti si impegnano quindi a vendere arance ad un prezzo giudicato molto basso. Quando però arriva l’annuncio ufficiale tutti gli investitori propongono futures come venditori. Winthorpe e Valentine aspettano che il prezzo sia basso quanto basta e accettano di comprare.

Una poltrona per due: spiegazione finale e la vendetta

Con questa pratica i due protagonisti vendono arance che ancora non hanno ad un prezzo molto più alto e comprano ad un prezzo molto più basso. I Duke invece hanno scommesso il contrario e perdono il loro patrimonio. Grazie ai guadagni ottenuti Louis Winthorpe e Billie Valentine ottengono la vendetta perfetta e insieme ad Ophelia, nuova fidanzata di Winthorpe, si godono i loro guadagni in un’isola tropicale.

