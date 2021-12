Cosa guardare al cinema a Natale: quando escono e prezzi biglietti

Volete trascorrere il giorno di Natale al cinema? Vediamo quali sono i film in programmazione il 25 dicembre e i prezzi dei biglietti.

Il cinema è sicuramente una delle soluzioni più amate da tantissime persone a Natale, che dopo il classico pranzo optano per un bel film sul grande schermo per trascorrere il pomeriggio. Vediamo dunque quali sono le possibili alternative tra cui scegliere.

LEGGI: Film Disney Natale e Capodanno 2021: guida TV

Natale al cinema: i film in programmazione

Il film del momento è senza dubbio Spiderman No Way Home, terzo capitolo della saga dell’uomo ragno con protagonista Tom Holland: un film avvincente e ricco di sorprese, adatto sia a grandi che a bambini. Per restare in clima natalizio c’è Chi ha incastrato Babbo Natale? Che vede protagonisti due maestri della comicità italiana come Alessandro Siani e Christian De Sica nell’intento di salvare il Natale dall’attacco di una spietata multinazionale che vuole minare il dominio di mercato di Babbo Natale.

Diverse le alternative invece adatte ai più piccoli: c’è Encanto, ultima fatica della Disney ambientata nella colorata Colombia, ma anche Clifford il grande cane rosso, film in cui la piccola protagonista riceve un piccolo cucciolo di cane che, al suo risveglia, diventa gigantesco. Infine, l’ultimo cartone animato in programmazione è il secondo capitolo di Sing.

House of Gucci è l’ultimo film di Ridley Scott che inscena l’omicidio di Maurizio Gucci ordito da Patrizia Reggiani, interpretata da una magistrale lLdy Gaga. Poi, ci sono due pellicole italiane molto interessanti come Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca e Diabolik, riadattamento cinematografico del celebre fumetto a opera dei Manetti Bros.

Insomma, sono tantissime le alternative a disposizione per il giorno di Natale al cinema. Per ciò che concerne i biglietti, i prezzi ovviamente variano da cinema a cinema e quindi va consultata la pagina del cinema scelto per conoscerli con precisione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI