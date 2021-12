Santa messa oggi in tv 25 dicembre: gli orari e i canali

Quando va in onda in tv la Santa Messa il giorno di Natale? Scopriamo tutti i dettagli e come seguirla in televisione.

Anche quest’anno è arrivato il Natale, uno dei momenti più attesi di tutto l’anno da migliaia di persone. Anche per queste feste però la situazione non è ottimale, con la pandemia che torna a premere con forza col dilagare della variante Omicron che ha portato il governo ad attuare nuove misure restrittive. Per evitare rischi, molte persone eviteranno spostamenti e quindi rimarranno a casa per le feste, ma in tanti non vorranno perdersi uno degli appuntamenti classici di ogni Natale: quello con la Santa Messa. Vediamo dunque come sarà possibile seguire l’omelia del Papa in diretta televisiva e streaming.

Santa Messa in Tv: come vederla

Dopo il ricco programma del giorno della Vigilia, che ha visto lo svolgersi della Messa serale e la trasmissione su Rai1 di uno speciale natalizio dedicato alla Chiesa di Francesco e alla missione ecclesiastica in periodo di pandemia, anche oggi tornerà l’atteso appuntamento con la Santa Messa. Il programma di giornata inizierà alle 10:55, quando ci sarà la Santa Messa di Natale in diretta dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, per poi proseguire con la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi a Piazza San Pietro.

Il tutto sarà visibile in diretta televisiva su Rai1 e su Tv2000, mentre per quanto riguarda lo streaming può essere seguito tramite l’applicazione di RaiPlay, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per smart tv, così da poter vedere comodamente ogni programma in televisione. Per quanto riguarda lo streaming, un’altra opzione è il canale YouTube Vatican News o l’omonima pagina Facebook.

