Chi è l’ex fidanzata di Alessandro Basciano: Erjona stava con Dzemaili

Erjona Sulejmani, chi è l’ex fidanzata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano, ex anche di un famoso calciatore.

Tra i nuovi inquilini della casa del Grande Fratello, per quella che si appresta a diventare l’edizione più lunga di sempre con la finale posticipata a marzo 2022, c’è Alessandro Basciano. L’ultima storia del gieffino è stata con un volto molto noto del gossip italiano, la modella Erjona Sulejmani, che in passato è stata anche con un famoso calciatore che ha giocato per tantissimi anni in Serie A: Blerim Dzemaili. Scopriamo tutto quanto sulla donna.

Chi è Erjona Sulejmani

Nata nel 1989 in Albania, la donna è balzata agli onori delle cronache per il matrimonio con Blerim Dzemaili, ex calciatore con un passato importante in Serie A, vestendo anche tra le altre la maglia del Napoli. La ragazza ha avuto un’infanzia molto difficile soprattutto a causa della situazione instabile del suo paese, con la famiglia che è arrivata in Italia scappando dalla dura guerra del Kosovo.

Nel 2015 Erjona ha sposato il calciatore Blerim Dzemaili, diventando una delle wag più celebri non solo in Italia, ma anche all’estero. Il giocatore ha raccontato che per conquistarla ha finto di essere un giornalista, chiedendole il numero di telefono. Sempre nel 2015, la donna ha dato anche alla luce il suo primo figlio, Luan, ma dopo appena due anni, nel 2017, la coppia si è separata, non senza polemiche.

Dopo la fine del matrimonio, nel 2018 la donna ha partecipato a Temptation Island, vestendo i panni della tentatrice. Quest’estate invece Erjona ha frequentato Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip, ma la loro storia è durata solo qualche mese, da giugno a settembre, quando la donna ha deciso di porre fine alla relazione.

