Anticipazioni Gf Vip stasera 27 dicembre: Biagio ha deciso, Basciano in bilico, nodo Bruganelli

Dopo lo stop di venerdì 24 dicembre, torna il Grande Fratello VIP con l’ultima puntata dell’anno. I vipponi tra liti e nuovi amori, veri o fake, hanno trascorso una settimana particolarmente intensa e le anticipazioni sulla puntata di stasera 27 dicembre sono davvero succulenti!

Anticipazioni gf vip, Basciano e Bruganelli al centro della scena

Secondo indiscrezioni, confermate anche da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, non ci sarà in studio Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis si assenterà per vacanze natalizie già prenotate e non per lo scontro con Alfonso Signorini della scorsa puntata quando il conduttore le ha tolto la parola. Stando alle anticipazioni del Gf Vip sulla puntata del 27 dicembre al centro della scena dovrebbero esserci le nuove presunte coppie che stanno nascendo in casa.

Biagio e Miriana continuano a scambiarsi tenere effusioni, baci a stampo e a pronunciare frasi importanti. D’Anelli ha detto che vuole conoscerla fuori e pare stia meditando sulla volontà di lasciare davvero la fidanzata storica Silvana Curcio. Stasera in puntata potrebbe arrivare la decisione in diretta e magari scopriremo se Biagio e Miriana stanno insieme.

Le anticipazioni del gf vip della puntata di stasera parlano anche di Alessandro Basciano al centro della scena. L’ex di Uomini e Donne è sempre più vicino a Sophie, fino a baciarla in cantina. La presunta coppia ha fatto scoppiare l’amicizia con Jessica Selassie a cui la Codegoni aveva promesso di lasciar perdere il gieffino che piace alla principessina. Le vippone chiariranno?

Resta però un dubbio Alessandro Basciano ha subito un lutto e la sua presenza nella casa è in bilico. Altri due concorrenti molto vicini sono Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Scopriremo se l’interesse dell’imprenditore per la modella è reale o una strategia per far ingelosire Sophie. Infine, come rivelato dalla giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, nella casa del grande fratello per una sorpresa a Katia Ricciarelli potrebbe entrare Pippo Baudo e potrebbe succedere proprio questa sera.

