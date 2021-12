Adele One Night Only: dove vedere e scaletta

One Night Only di Adele è stato il vero e proprio concerto dell’anno e ora arriva anche in chiaro, su TV8: scopriamo come vederlo e la scaletta del concerto.

Lo scorso 15 dicembre è andato in onda su Sky Uno One Night Only, il concerto evento di Adele, tornata ufficialmente sulle scene con uno show spettacolare. Il concerto è stato girato lo scorso 24 ottobre nella splendida location del Griffith Park Observatory di Los Angeles ed è il primo evento della cantante da ben quattro, dall’ormai lontano 2017. Si tratta, inoltre, della prima volta in cui la cantante presenta live i brani del suo quarto album, 30. Insomma un evento da non perdere, che gli spettatori di Sky hanno potuto vedere il 15 dicembre e che ora tutti potranno ammirare in chiaro.

One Night Only: dove vedere il concerto di Adele

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:30 su Tv8, dove andrà in scena in chiaro il concertone di Adele. Ad arricchire la performance Sky ha trasmesso anche l’intervista esclusiva con Oprah Winfrey, in cui la cantante, nel giardino delle rose, racconta le storie che ci sono dietro i brani di 30 e parla anche della sua vita dopo il divorzio, della perdita di peso e del rapporto col figlio. Un appuntamento decisamente da non perdere per conoscere più dettagli sull’icona mondiale e riascoltare finalmente la sua voce dal vivo dopo tanti anni.

One Night Only: la scaletta del concerto di Adele

Sono dieci le canzoni eseguite dalla cantante durante la serata, in cui saranno presenti anche tantissimi ospiti d’eccezione. Ecco la scaletta del concerto:

“Hello” “Easy on Me” “Skyfall” “I Drink Wine” “Someone like You” “When We Were Young” “Make You Feel My Love” “Hold On” “Rolling in the Deep” “Love Is a Game”

