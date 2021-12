The Book of Boba Fett episodi e cast

The Book of Boba Fett ha fatto il proprio esordio su Disney+ dalle prime ore del mattino di mercoledì 29 dicembre 2021. Ecco cosa sapere della serie, dalla trama al cast, fino alla programmazione.

Pronti per tornare a vivere le avventure del fantastico mondo di Star Wars? In attesa di The Mandalorian 3, ecco il racconto della guerra su Tatooine di Boba Fett. Scopriamo insieme di cosa parlerà The Book of Boba Fett.

The Book of Boba Fett trama e cast

Seppur apparso brevemente in due film della saga di Star Wars, L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, Boba Fett, clone (cresciuto come un figlio) di Jango Fett, è subito entrato nel cuore dei fan. Il cacciatore di taglie si è guadagnato, a furor di popolo, una seconda vita nell’universo espanso della saga fantascientifica, tra libri, videogiochi e fumetti.

Ha poi fatto il proprio ritorno in video con The Mandalorian e da mercoledì 29 dicembre vanta una serie tutta sua su Disney+. Le premesse per gli episodi sono già state proposte nella scena post credit della seconda stagione di The Mandalorian. Vediamo infatti Boba Fett e Fenenc Shand tornare su Tatooine, dove prenderanno il potere sull’ex impero del criminale Jabba the Hutt.

Nel ruolo del cacciatore di taglie vi è nuovamente Temuera Morrison, ovvero l’originale Jango Fett (e Boba Fett in versione adulta), affiancato da Ming-Na Wen.

Ecco il resto del cast di The Book of Boba Fett:

Jennifer Beals: Twi’lekFa

David Pasquesi: Twi’lekFa

Sophoe Thatcher

The Book of Boba Fett episodi

Per la prima stagione di The Book of Boba Fett, tra le più attese del 2021, Disney e Lucasfilm hanno prodotto un totale di sette episodi. Mercoledì 29 dicembre è stato messo a disposizione il primo episodio, non l’intera stagione. Ogni mercoledì si procederà al caricamento di una nuova puntata. La serie si concluderà, dunque, il 9 febbraio 2022.

The Book of Boba Fett streaming

Chiunque voglia vedere la serie Star Wars The Book of Boba Fett, potrà farlo collegandosi al proprio account Disney+. Lo show è infatti trasmesso in esclusiva dalla piattaforma streaming, la cui app è scaricabile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, notebook, computer desktop, Smart TV e console.