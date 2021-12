Massimo Boldi oggi: patrimonio e fidanzata

Massimo Boldi ieri e oggi: dai Cinepanettoni al patrimonio da VIP. Vi riveliamo quanto ha guadagnato nel corso del tempo la star che attualmente ha una fidanzata

Massimo Boldi oggi è uno degli attori italiani più noti, grazie alla lunga serie di commedie “vacanziere” di cui è stato protagonista negli anni, specialmente in coppia con Christian De Sica. Oggi ha 76 anni, ma continua a far parlare di sé, soprattutto per la sua attività sui social network. Scopriamo alcune curiosità come il patrimonio e la sua probabile fidanzata.

Massimo Boldi patrimonio: a quanto ammonta?

Oltre 60 film all’attivo, diverse partecipazioni televisive e anche due album musicali pubblicati negli anni Ottanta: Massimo Boldi ha coperto quasi ogni ambito dello star system italiano, nel corso della sua lunga carriera. Anche se quest’anno non è uscito nessun suo film (De Sica ha però annunciato che ci sarà un loro cinepanettone nel 2022), l’attore milanese è ancora sulla cresta dell’onda.

Ma dopo tutti questi anni di lavoro e di successi al botteghino, quanti soldi ha guadagnato Massimo Boldi? A quanto ammonti effettivamente il suo patrimonio personale non è una cosa semplice da dire, dato che non esistono cifre ufficiali e anche fare delle stime non è semplice. Ma si dice che con i suoi cinepanettoni sia arrivato a guadagnare una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro a film.

LEGGI ANCHE: Natale da chef come finisce

Massimo Boldi fidanzata: chi è la sua nuova fiamma

A dispetto dell’età, negli ultimi anni Massimo Boldi ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, e gli sono stati affibbiati diversi flirt più o meno ufficiali, specialmente dopo la fine della relazione, durata due anni e terminata negli scorsi mesi, con Irene Fornaciari.

Attualmente, la sua fidanzata sarebbe Silvia Broggian, molto più giovane del comico lombardo e di mestiere Creative Designer. È infatti la creatrice di Katì Interior Design Lab, uno studio di architettura d’interni con sede a Padova. I due si sarebbero conosciuti mesi fa, e sono apparsi per la prima volta insieme alla consegna del premio Eva3000. Da entrambi non sono arrivati né conferme né smentite ufficiali.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI