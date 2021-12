Natale da Chef, come finisce il cinepanettone con Massimo Boldi e Biagio Izzo? Scopriamo tutto quanto sul film.

Periodo natalizio e quindi periodo di film di Natale. Anche questa sera sarà puntuale l’appuntamento con una pellicola natalizia, per la precisione in prima serata su Canale 5, è il turno di Natale da chef, il cinepanettone che vede protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo impegnati in cucina. Vediamo dunque la trama del film di Natale e gli attori che hanno preso parte al film natalizio.

Natale da chef: la trama del film

Gualtiero Saporito (Massimo Boldi) si crede uno chef rinomato, che nonostante la sua conclamata incapacità continua a provare ricette stellate e un giorno viene assunto da una famosa ditta di catering per vincere l’appalto per sfamare il G7. In realtà dietro c’è un piano losco ordito dal titolare della ditta, Furio, che per salvare la propria ditta ha promesso al suo avversario di vincere l’appalto e di conseguenza Gualtiero si ritrova in una situazione molto difficile in cui lavorare e si troverà a dover fronteggiare diverse situazioni difficili per scampare dal piano losco in cui è incappato.

Natale da chef: il cast del film

Questo è il cast del film:

Massimo Boldi: Gualtiero Saporito

Biagio Izzo: Tony Cacace

Dario Bandiera: Filippo Tosti

Enzo Salvi: tenente Mario Linatucci

Paolo Conticini: Felice Becco

Fabrizio Buompastore: Nicola

Rocío Muñoz Morales: Perla

Francesca Chillemi: Laura Micheletti

Barbara Foria: Beata

Maurizio Casagrande: Furio Galli

Milena Vukotic: Lina Renghi

Loredana De Nardis: Caterina

Luis Molteni: Ubaldo Cerri

Sylvia Panacione: Flavia

Rishad Noorani: Ragù

Paolo De Vita: il sudato

Jacopo Sarno: Lorenzo

Gianfranco Vissani: se stesso

Massimo De Lorenzo: Gentiletti, segretario di Galli

Armando De Razza: maestro di cerimonie

