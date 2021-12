Chi è Giorgia Venturini cara amica di Silvio Berlusconi. La vita privata e il lavoro della sexy girl

Giorgia Venturini è un nome che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Famosa per le sue celebri amicizie con Silvio Berlusconi e Nicole Minetti, la donna ha intrapreso una carriera nelle pubbliche relazioni, arrivando a essere protagonista in televisione. Scopriamo chi è e i dettagli della sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Berlusconi patrimonio e stipendio: l’eredità dei nipoti del neo bisnonno

Chi è Giorgia Venturini igienista dentale

Giorgia Venturini nasce a Rimini il 15 agosto 1983, si diploma al Liceo Linguistico, poi si laurea in igiene dentale a Firenze, iniziando a lavorare come igienista dentale. A un certo punto però decide di cambiare vita, specializzandosi in pubbliche relazioni e iniziando ad apparire in televisione e a stringere legami con personaggi molto noti, che la portano spesso al centro del gossip.

Tra le sue amicizie più note ci sono quelle con Nicole Minetti e Silvio Berlusconi, un vero e proprio trampolino di lancio cui fa seguito la partecipazione all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi. Da lì, la donna inizia a diventare un volto fisso della televisione, ospite a programmi importanti come Matrix e Tiki Taka. Da marzo 2020 inizia a condurre X Style, mentre dal 2021 lavora come speaker a Radio Montecarlo.

LEGGI ANCHE: Villa Grande Berlusconi | dove si trova | Roma

Giorgia Venturini: la vita privata

Alla donna sono stati attribuiti diversi flirt, per primo quello con l’imprenditore russo Vladimir Doronin. Si è parlato anche di una relazione con Leonardo Di Caprio per via di alcuni scatti realizzati al Festival di Cannes, ma la donna ha smentito entrambe le voci. Ufficialmente non c’è alcun uomo nella vita di Giorgia Venturini, che non ha mai parlato di un fidanzato e ha smentito tutte le voci riguardanti la sua vita sentimentale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI