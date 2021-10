Villa Grande Berlusconi | dove si trova | Roma

By

Villa Grande, dove si trova l’abitazione di Berlusconi, appartenuta a Zeffirelli, dov’è andato in scena un vertice del centro-destra di recente.

Si chiama Villa Grande la nuova enorme dimora di Silvio Berlusconi. Scopriamo tutti i dettagli sull’abitazione e dove si trova.

Villa Grande, dove si trova

Iniziamo col dire che si trova a Roma, sull’Appia Antica. In realtà Berlusconi ha acquistato la dimora già nel 2001, am solo a febbraio è andato a viverci. Questo perché al tempo il cavaliere ha acquistato la Villa dal suo amico Franco Zeffirelli, che si trovava in guai economici e rischiava lo sfratto. Berlusconi ha così rilevato la villa, ma ha lasciato il suo amico a viverci.

Ora, a 20 anni di distanza dal suo acquisto, Silvio Berlusconi è andato a vivere a Villa Grande, la scelta è arrivata dopo la scadenza del contratto d’affitto per Palazzo Grazioli. Villa Grande si trova in un esteso comprensorio realizzato dalla famiglia Papa, dove risiedono anche altri importanti personaggi famosi come lo stilista Valentino. Il cavaliere si è insidiato nella sua nuova dimora dopo aver sostenuto dei lavori di ristrutturazione allo stabile.

Villa Grande: il vertice del centro-destra

Proprio nella location della nuova residenza di Berlusconi, è andato in scena il vertice del centro-destra dopo le elezioni amministrative che ci sono state negli scorsi weekend. All’incontro hanno partecipato, oltre al cavaliere, il leader della Lega, Matteo Salvini, e Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

Oltre a essere dunque la nuova casa di Berlusconi, Villa Grande si candida a essere anche il quartier generale per la cooperazione tra le forze di centro-destra, che cercano una linea per provare a costituire la forza principale all’interno del paese, opponendosi dunque alla sinistra e ai cinque stelle.

