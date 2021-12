Maria Grazia Cucinotta prima e dopo chirurgia FOTO

Maria Grazia Cucinotta, com’era e prima e com’è diventata oggi la famosa attrice: scopriamo com’è cambiata nel tempo e le operazioni chirurgiche sui si è sottoposta.

Maria Grazia Cucinotta è sicuramente uno dei volti più amati del cinema italiano, diventata famosa soprattutto con la sua parte nel celebre film Il postino di Massimo Troisi. Sono passati tantissimi anni ormai dai suoi esordi, la donna ora ha 53 anni, ma mantiene intatto il suo splendido aspetto fisico. In molti hanno sospettato che dietro alla giovinezza che ancora sprizza dall’attrice ci sia la mano del chirurgo, mentre altri la vedono sempre al naturale, con solo i segni del tempo che passa addosso. Vediamo dunque com’è cambiata la donna negli anni e se si è sottoposta al ritocchino.

LEGGI ANCHE: Domenico Pinelli chi è Peppino ne I Fratelli De Filippo

Maria Grazia Cucinotta prima

La carriera di Maria Grazia Cucinotta inizia con Vacanze di Natale 90, poi l’arrivo del successo con Il Postino. Da quel momento appare in tantissimi film e fiction televisive, affermandosi come una delle attrici più belle e brave in circolazione. Il suo aspetto fisico è stato infatti spesso nel mirino dell’attenzione degli spettatori, d’altronde l’ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto grazie alla partecipazione a Miss Italia. Ma l’attrice ha messo in mostra anche le sue capacità attoriali, diventando un volto importante del cinema italiano. Vediamo se Maria Grazia Cucinotta è rifatta.

Maria Grazia Cucinotta oggi

La donna oggi ha 53 anni, ma rimane molto bella e soprattutto giovanile. In un’intervista a Vieni da me Maria Grazia Cucinotta ha parlato del suo aspetto, confermando di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Niente ritocchino, anzi le insinuazioni circa il suo aspetto non fanno altro che renderla soddisfatta, perché se le persone pensando che sia rifatta vuol dire che il suo aspetto si mantiene davvero in splendida forma. Complimenti a Maria Grazia Cucinotta!

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI