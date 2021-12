Domenico Pinelli, chi è l’attore che interpreta Peppino ne I Fratelli De Filippo, il film che racconta la vera vita dei tre celebri fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo.

Giovedì 30 dicembre va in onda I Fratelli De Filippo, film girato da Sergio Rubini che illustra la vita dei tre grandi fratelli De Filippo, che hanno fatto la storia del trio napoletano. Nei panni di Peppino ci sarà Domenico Pinelli: scopriamo tutto sull’attore.

Domenico Pinelli, chi è Peppino ne I Fratelli De Filippo

Classe 1995, Domenico Pinelli è originario di Napoli e presterà il volto a Peppino De Filippo nel film sulla vita dei tre grandi fratelli del teatro partenopeo. Sin da piccolo Domenico coltiva la propria passione per la recitazione, cui si dedica dopo aver conseguito il diploma scientifico. Riesce a farsi strada nel mondo della televisione interpretando il carabiniere Romeo Zappavigna nella fortunata fiction di Rai1 Don Matteo, in cui dà vita a esilaranti sketch con Nino Frassica, che veste i panni del grande Maresciallo Cecchini nella serie.

Domenico Pinelli vanta anche una discreta esperienza al cinema, avendo recitato al fianco di importanti attori come Alessandro Siani in L’oro di Scampia ed Edoardo Leo in Noi e la Giulia. Tutte avventure che non hanno fatto altro che aumentare il bagaglio di esperienze dell’attore, che ora avrà anche il compito di dare il volto a una leggenda del teatro italiano come Peppino De Filippo.

Dopo essere stato presentato al Festival di Roma, I Fratelli De Filippo è uscito per tre giorni nelle sale cinematografiche e ora è pronto a sbarcare anche in televisione, dove tutti potranno vederlo in chiaro su Rai1. Al fianco di Domenico Pinelli, ci saranno Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel.

