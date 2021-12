Mario Autore, chi è l’attore che interpreta Eduardo ne I Fratelli De Filippo, il film che racconta la vera vita dei tre celebri fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo.

Giovedì 30 dicembre va in onda I Fratelli De Filippo, film girato da Sergio Rubini che illustra la vita dei tre grandi fratelli De Filippo, che hanno fatto la storia del trio napoletano. Nei panni di Eduardo ci sarà Mario Autore: scopriamo tutto sull’attore.

Mario Autore, chi è Eduardo ne I Fratelli De Filippo

Nei panni del celebre Eduardo De Filippo c’è Mario Autore, giovane attore napoletano che dopo essersi fatto strada nel mondo del teatro è pronto a ritagliarsi il proprio posto anche sul grande schermo. Mario si è laureato nel 2017 in Psicologia, ma ha continuato a coltivare la sua enorme passione per il teatro, diventando sia un autore che un attore teatrale. Ha preso parte al concepimento di diverse opere teatrali, vincendo anche il Premio Speciale Omovies 13° per il Miglio Attore Under 30.

Il suo esordio nel cinema avviene proprio grazie alla parte di Eduardo ne I Fratelli De Filippo, in cui Mario si trova a prestare il volto a uno di quei personaggi che hanno fatto la storia di quello che poi è diventato il suo lavoro. Autore non ha mai nascosto l’entusiasmo nell’interpretare un ruolo così importante e nel prestare il volto a una vera e propria icona del teatro.

Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma, il film è uscito nelle sale per tre giorni e ora verrà trasmesso in prima serata su Rai1. Una grande occasione per riscoprire alcuni dei personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia della cultura italiana.

