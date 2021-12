Valerio Mastandrea chi è l’ex moglie e l’attuale compagna: che storia!

Valerio Mastandrea, chi è l’ex moglie: scopriamo tutto quanto su Valentina Avenia, da cosa fa nella vita alla storia tra i due.

Valerio Mastandrea è sicuramente uno dei volti più noti e apprezzati del cinema italiano, recentemente lo abbiamo visto in un’altra delle sue sublimi interpretazioni in Diabolik, in cui ha prestato il volto all’ispettore Ginko. Scopriamo però qualche dettaglio in più sulla vita privata dell’attore, parlando della sua ex moglie, Valentina Avenia, e della sua attuale compagna. L’incontro tra i due è da conoscere!

Valerio Mastandrea, chi è l’ex moglie e il figlio

Tra le donne più importanti della vita di Valerio Mastandrea c’è stata sicuramente Valentina Avenia, che è stata la moglie del noto attore. La donna, classe 1987, si è fatta conoscere grazie alla sua esperienza nel talent show di Amici, che è stata breve, ma ha svolto il ruolo di vero e proprio trampolino di lancio. Da lì poi la donna ha intrapreso la carriera da attrice, recitando in Gioco da ragazze nel 2008 e in altri film come Maternity Blues, Cronaca di una passione e Ride, diretto proprio dall’attore

Valerio Mastandrea ha un figlio. Dal suo matrimonio con Valentina Avenia è nato, nel 2010, Giordano che ha undici anni di età. Tuttavia la storia d’amore tra i due è finita e dopo diversi anni insieme hanno deciso di separarsi.

Valerio Mastandrea e la compagna Chiara Martegiani

L’attore ha però ritrovato l’amore e ora è legato sentimentalmente a Chiara Martegiani, anche lei attrice nella vita. I due si sono conosciuti nel febbraio 2020 durante una cena da amici e poi hanno deciso di uscire insieme, anche se il primo appuntamento non è andato benissimo, visto che entrambi hanno sbagliato luogo e quindi hanno pensato di aver preso una buca. Alla fine però hanno capito il malinteso e hanno rifissato l’appuntamento, dando così il via alla storia d’amore che li lega ancora oggi con forza.

