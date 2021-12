Federica Panicucci prima e dopo: chirurgia FOTO

Federica Panicucci, com’è cambiata negli anni la celebre conduttrice televisiva: vediamo com’è cambiata nel tempo e se si è sottoposta ad operazioni chirurgiche

Federica Panicucci è uno dei volti più noti della televisione italiana. Vero e proprio simbolo di Mattino Cinque, la donna sarà protagonista anche della serata di Capodanno, con la presentazione dello show di Canale Cinque Capodanno in musica, in diretta da Bari. Una serata che sarà arricchita anche dalla presenza di tantissimi ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo. Per l’occasione, vediamo com’è cambiata negli anni la Panicucci e si si è mai sottoposta a qualche intervento chirurgico scegliendo il ritocchino.

Federica Panicucci prima

Sono passati ormai tantissimi anni dagli esordi in televisione di Federica Panicucci. Anni che hanno lasciato il segno ovviamente sulla donna e in molti si sono chiesti se fosse mai ricorsa ad interventi estetici per alleviare questi segni del tempo. Vedendo le foto da più giovane, notando una bellezza sempre intatta, ci si domanda se abbia appianato le rughe, probabilmente con delle punturine di filler, cambiando la forma degli occhi e delle palpebre.

Inoltre, la donna potrebbe aver gonfiato leggermente le labbra, che appaiono molto più carnose rispetto al passato. Tuttavia, la donna non ha mai ammesso di essere ricorsa a interventi chirurgici, quindi non c’è alcuna certezza, ma solo delle supposizioni visibili tramite il confronto col passato. E noi ci fidiamo della bella Federica, complimenti!

Federica Panicucci oggi

Al giorno d’oggi la donna si presenta sempre in splendida forma, con la sua fluente chioma bionda che negli anni è rimasta praticamente intatta. In molti hanno insinuato che il suo aspetto fresco e giovanile sia da ricondurre più alla mano del chirurgo che alla natura, ma nonostante i cambiamenti che s’intravedono, è innegabile che la donna possieda una bellezza naturale fuori dal comune.

