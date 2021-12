Capodanno in Musica, scopriamo i cantanti e la scaletta del concertone di fine anno: tutti i dettagli dell’atteso appuntamento televisivo.

Tra gli appuntamenti dell’ultima serata dell’anno c’è Capodanno in musica, show di Canale 5 che accompagnerà gli spettatori dalla fine del 2021 all’inizio del 2022. Mai come quest’anno saranno tante le persone che si troveranno a passare a casa la serata del 31 dicembre, con il contagio da coronavirus che sta dilagando come mai nella penisola. Vediamo dunque i dettagli di Capodanno in Musica, uno degli appuntamenti televisivi più attesi per la serata del 31 dicembre.

Capodanno in Musica: cantanti e scaletta

Nella splendida location del Teatro Petruzzelli di Bari, Federica Panicucci conduce l’edizione del 2021 di Capodanno in Musica. L’evento ha però perso importanti protagonisti, con Al Bano che doveva guidare la serata insieme al duo comico Pio e Amedeo ma che è costretto a rinunciare a causa della positività al Covid. Anche Pio e Amedeo sono costretti a rinunciare alla serata, a causa della positività di Amedeo Grieco, che quindi costringe il duo a rinunciare all’evento. Costretti a dare forfait anche Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo, ma se ne aggiungono di nuovi. Restano comunque tanti comunque gli ospiti che animeranno la serata: vediamoli nel dettaglio.

Questi sono gli artisti che si esibiranno al Teatro Petruzzelli la sera del 31 dicembre: Ermal Meta, Fabio Rovazzi, i Tiromancino, Riccardo Fogli, , Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux e Roby Facchinetti.

Tantissimi nomi che si alterneranno durante la serata e allieteranno il Capodanno di tantissime persone. La serata sarà anche trasmessa, oltre che in diretta televisiva su Canale 5, su diverse radio: Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

