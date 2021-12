Capodanno in Musica, scopriamo la location del concertone di fine anno: tutti i dettagli su dove si svolgerà l’appuntamento televisivo.

Per chi dovrà passare la serata di Capodanno a casa c’è l’appuntamento col concertone di fine anno di Canale 5: Capodanno in Musica. Condotta da Federica Panicucci (dietro le quinte il futuro marito), la serata vedrà avvicendarsi tantissimi volti noti della musica e dello spettacolo italiano, col compito di condurre gli spettatori dalla fine del 2021 all’inizio del 2022. Vediamo dove si svolge l’edizione 2021 di Capodanno in Musica.

Capodanno in Musica 2021: la location

L’edizione 2021 di Capodanno in Musica si terrà nella splendida location del Teatro Petruzzelli di Bari. Originariamente, lo show doveva tenersi in Piazza Prefettura, ma le recenti disposizioni volte a prevenire la diffusione del coronavirus hanno portato il sindaco Antonio Decaro a far spostare la location, scegliendo il Teatro Petruzzelli. Questa location è solita ospitare una manifestazione culturale molto famosa nella città di Bari, ovvero il Festival Internazionale del Cinema di Bari. Gli spettatori che possono assistere all’evento potrà farlo solo in possesso di Green Pass e con la mascherina FFP2.

La serata sarà anche trasmessa, oltre che in diretta televisiva su Canale 5, su diverse radio: Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. La prima serata su Canale 5 con lo show di Capodanno è una tradizione del colosso Mediaset.

