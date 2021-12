Federica Panicucci si sta per sposare: ecco tutto quello che dovete sapere, dalla data prescelta per il grande Sì fino a chi è il fortunato, Marco Bacini.

L’ingresso nel 2022 sarà molto importante per Federica Panicucci, e non solo perché la bionda presentatrice condurrà Capodanno in musica, lo show di fine anno Mediaset in onda su Canale 5 la notte del 31 dicembre. Infatti nel nuovo anno ci sarà anche il tanto atteso matrimonio della showgirl toscana.

Pochi mesi fa, infatti, Federica Panicucci ha rivelato pubblicamente la data prescelta per le nozze con il suo fortunato compagno Marco Bacini: la coppia aveva intenzione di fare il grande passo già nel 2020, ma la pandemia l’ha costretta a un cambio di programma. Adesso, sappiamo però per certo che si terrà nel 2022, come rivelato a fine novembre al settimanale Chi.

LEGGI ANCHE: Capodanno in musica: cantanti, scaletta e chi salta per Covid, quanti!

Chi è il compagno Bacini, il futuro sposo di Federica Panicucci

Marco Bacini è un imprenditore milanese attivo nel campo dello spettacolo e della moda, ed è il compagno di Federica Panicucci da ben cinque anni. È nato il 22 novembre 1976 a Milano, e ha quindi nove anni in meno della sua futura moglie, nata invece il 22 ottobre 1967.

Marco Bacini possiede l’agenzia MB Management, che lavora nel settore della comunicazione e dell’abbigliamento, e ha anche collaborato con Chiara Ferragni, ma è anche titolare del marchio di moda Rude is cool. Assieme proprio alla sua compagna Federica Panicucci ha lanciato il marchio di t-shirt Let’s Bubble.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI