L’anno che verrà, scopriamo i cantanti e la scaletta del concertone di fine anno: tutti i dettagli dell’atteso appuntamento televisivo.

Prenderà luogo a Terni l’edizione 2021 dell’Anno che verrà, l’ormai classico show di fine anno che accoglierà l’arrivo dell’anno nuovo. Condotto da Amadeus, l’evento andrà in onda su Rai1, ma non si terrà in piazza, bensì nell’acciaieria Accia Speciali Terni, dove ci saranno circa 700 persone che potranno accedere solo con Green Pass rafforzato. Scopriamo nei dettagli cosa ci aspetta dalla serata, tra i cantanti che la arricchiranno e la scaletta prevista.

L’anno che verrà: cantanti e scaletta

Sono tantissimi gli ospiti che prenderanno parte alla serata. Ci saranno alcuni volti famosissimi della musica italiana, come Massimo Ranieri, che sarà protagonista anche al Festival di Sanremo, e due grandissime donne della musica italiana come Orietta Berti e Loredana Bertè. Ci sarà poi Achille Lauro, pronto a mettere su una delle sue solite e spettacolari performances. Altri ospiti saranno Nek, Raf, Clementino, Umberto Tozzi, Donatella Rettore, Alba Parietti, i trionfatori di Tale e Quale Show I Gemelli di Guidonia e il rapper Rkomi, anche lui presto protagonista del Festival di Sanremo.

Non ci sarà invece Gigi D’Alessio che deve rinunciare al Capodanno a causa della positività al Covid riscontrata nella giornata di ieri. Il cantautore è asintomatico ma non potrà salire sul palco di Terni.

Gli ospiti però non finiscono qui: ci saranno anche Edoardo Vianello, Corona, I Los Locos e anche alcuni personaggi che intratterranno i più giovani spettatori come i protagonisti di Pinocchio and Friends, fortunatissima serie animata di Rai Yoyo. Tantissimi ospiti e altri ancora intratterranno non solo i 700 spettatori che assisteranno dal vivo a Terni all’evento, ma anche a tutte le persone che passeranno a casa il Capodanno e, in questo periodo, saranno veramente tanti visto che il contagio da coronavirus sta divampando in maniera incredibile, condannando all’isolamento tantissime persone.

