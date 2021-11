Chi ha vinto il Torneo di Tale e Quale Show 2021: la classifica

Puntata speciale di Tale e Quale Show con un torneo che ha visto dieci concorrenti a sfidarsi per la vittoria finale. Presenti sei concorrenti migliori dell’ultima edizione e quattro protagonisti dell’edizione 2020. Scopriamo chi ha vinto

Dopo la vittoria dei Gemelli di Guidonia nell’edizione 2021, appuntamento davvero speciale con il Torneo di Tale e Quale Show 2021. La giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Francesca Manzini (nei panni di Sabrina Ferilli) e Antonella Clerici hanno giudicato le esibizioni dei dieci concorrenti che si sono sfidati.

Tale e Quale Show 2021 vincitore, chi ha vinto e classifica

Chi ha vinto il Torneo di Tale e Quale Show 2021

Grandissima sfida con esibizioni di livello come sottolineato da tutta la giuria. Ha colpito Francesca Alotta che ha interpretato Mia Martini in “E non finisce mica il cielo”. Grandi consensi anche per Ciro Priello nei panni di Massimo Ranieri con la canzone “Perdere l’amore”. Ottime le performance di Stefania Orlando che ha interpretato Mina mostrando grandi doti canore con “L’importante è finire”. Ha sorpreso Dennis Fantina che ha imitato Michele Zarrillo, così come I Gemelli di Guidonia che hanno riproposto i Bee Gees.

A vincere Il Torneo di Tale e Quale Show 2021 sono stati proprio I Gemelli di Guidonia che bissano così il successo nell’edizione di quest’anno.

Gemelli di Guidonia chi sono i concorrenti di Tale e Quale show

La classifica finale

Gemelli di Guidonia 74 punti Francesca Alotta 71 punti Stefania Orlando 67 punti Ciro Priello Deborah Johnson 62 punti Dennis Fantina 62 punti Pierpaolo Pretelli 62 punti Virginio 53 punti Pago 50 punti Barbara Cola 34 punti Carolina Rey 33 punti

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI