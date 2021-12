Nek chi è la moglie, figli e il loro patrimonio

Nek, scopriamo qualche dettaglio sulla vita privata del noto cantante, dalla sua famiglia fino a quanto ha guadagnato nella sua carriera

La voce di Nek è sicuramente una delle più amate dal pubblico italiano. Da tantissimi anni ormai Filippo Neviani, in arte Nek, è uno dei personaggi di spicco della scena musicale italiana, con le sue hit che hanno lasciato un segno profondo in tantissimi appassionati. Nek ha 49 anni di età, scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita privata del cantante.

Nek, la vita privata

Nonostante l’enorme successo, Nek ama vivere lontano dai riflettori la sua vita personale. Sappiamo che dal 2006 la moglie è Patrizia Vacondio, di origini di Sassuolo come il cantante. La donna ha 48 anni di età, solo un anno di differenza con il consorte. I due sono sposati da ormai quindici anni e il loro amore è forte e solido, i due si sono conosciuti per un fortuito caso del destino. Passeggiando nella via principale del loro paese d’origine, i loro occhi si sono incrociati e da quel momento non si sono più lasciati.

Patrizia è appassionata di viaggi e pilates, come si deduce dal suo seguitissimo profilo Instagram. Non si conosce invece cosa fa di lavoro la moglie di Nek. Il cantautore ha figli: insieme i due hanno avuto una figlia, Beatrice, di 10 anni di età a cui il cantante ha dedicato tantissime canzoni. È il suo orgoglio! Nella loro vita c’è anche spazio per Martina, la figlia che la moglie Patrizia ha avuto prima di conoscere l’attuale marito.

Nek, quanto guadagna

Non è semplice stabilire con esattezza i guadagni che Nek ha avuto durante la sua lunga e fortunata carriera. Dalle statistiche possiamo vedere che su YouTube il cantante guadagna tra i 7 e i 44mila euro, cui vanno aggiunti ovviamente gli introiti derivanti dai suoi CD e dalle partecipazioni a eventi e concerti.

La discografia di Nek conta ben 15 album in studio, più uno realizzato in collaborazione con Max Pezzali e Francesco Renga e due raccolte di successi uscite rispettivamente nel 2003 e il 2010. Il primo album del cantante risale al 1992, l’ultimo invece al 2020. Nek inoltre è stato anche protagonista al cinema, col film Laura non c’è, tratto dalla sua omonima canzone, in cui cura le musiche e recita un piccolo cameo finale.

