Massimo Ranieri è un nome d’arte: perché si chiama così

Massimo Ranieri, qual è il vero nome del cantante napoletano? Scopriamo perché ha deciso di usare questo pseudonimo.

Non molti sanno che il vero nome di Massimo Ranieri è Giovanni Calone, un dettaglio che ormai è sconosciuto al grande pubblico. Ma per quale motivo il cantante ha deciso di farsi conoscere con un nome d’arte? E perché ha scelto proprio Massimo Ranieri? Scopriamo ogni dettaglio.

Massimo Ranieri, perché si chiama così

Nel mondo della musica è molto frequente usare degli pseudonimi, per motivi mediatici magari, o per esigenze artistiche. Non fa eccezione Massimo Ranieri, nome d’arte di Giovanni Calone, che ha scelto di seguire la crescente tendenza del suo tempo di usare degli pseudonimi per farsi conoscere al grande pubblico. Il cammino che ha portato all’adozione del nome Massimo Ranieri è però stato lungo. Inizialmente Giovanni Calone si esibiva con il nome Gianni Rock, quando lo ha scoperto il discografico Gianni Atterrano. Poi, dopo un po’ di tempo, ha scelto di adottare il nome Massimo Ranieri, per motivazioni abbastanza singolari.

Massimo è stato scelto perché è un nome molto diffuso e facile da ricordare, mentre Ranieri è un omaggio al principe di Monaco, al tempo una delle personalità più famose e amate al mondo, soprattutto a causa del matrimonio con Grace Kelly. Insomma, il motivo è stato essenzialmente mediatico, Massimo Ranieri è un nome studiato a tavolino per aiutare la carriera del giovane Giovanni Calone a spiccare il volo.

Bisogna dire che questo stratagemma ha funzionato. La grandissima voce di Massimo Ranieri avrebbe probabilmente trovato comunque il modo di affermarsi al grande pubblico, però la scelta dello pseudonimo col senno di poi si è rivelata assolutamente vincente.

