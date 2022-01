Massimo Ranieri chi è la figlia: che grande rimorso!

Massimo Ranieri, chi è la figlia del noto cantante italiano: scopriamo tutto su Cristiana Calone e sul rimorso che ha provato l’artista per lei.

“Quando è nata non ho colto quel dono che la vita mi stava offrendo”: così ha scritto nel proprio libro Massimo Ranieri, colto dal rimorso per come sono andate le cose con sua figlia. Cristiana Calone è infatti il grande rimpianto della vita di Massimo Ranieri, che per molti anni non ha voluto riconoscere la figlia, costruendoci un rapporto solo in età adulta. Scopriamo tutto su di lei e sul rapporto col padre.

Massimo Ranieri: chi è la figlia

Massimo Ranieri era giovanissimo, aveva appena 19 anni, quando è nata sua figlia, Cristiana. Inizialmente non l’ha riconosciuta, ignorandola per moltissimi anni, rivelando poi a distanza di tempo che a spingerlo era anche la paura per come sua figlia avrebbe influito sul suo lavoro. In un momento cruciale per la sua carriera, col successo in arrivo, Massimo Ranieri ha pensato che l’arrivo di una figlia potesse incidere negativamente sulla sua ascesa.

A distanza di anni però l’uomo ha voluto ritrovare il rapporto con sua figlia, riconoscendola infine nel 1995. L’artista si è detto pentito del suo comportamento e la donna ha perdonato il padre, dimostrando di non portare alcun rancore verso di lui. Massimo Ranieri ha voluto presentare al grande pubblico sua figlia, dedicandole una bellissima canzone di Franco Battiato.

Sulla vita di Cristiana Calone sappiamo molto poco, la figlia di Massimo Ranieri ama mantenere il riserbo su di lei e su sua madre Franca Sebastiani. Sappiamo che anche lei, come il padre, si è dedicata al mondo della musica, incidendo nel 2014 il suo primo e al momento unico album, Donne Sole.

