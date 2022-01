Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 7 quando esce e quando va in onda

Che Dio ci Aiuti 7, quando va in onda la settimana stagione dell’amatissima fiction? Scopriamo tutti i dettagli.

Una delle storiche fiction di Rai1 farà il suo ritorno: rivedremo le avventure di suor Angela e delle altre sorelle del Convento degli Angeli. La realizzazione di questa settima stagione è stata travagliata, spesso sono sorti dei dubbi intorno a questa, con voci di cancellazione assenze illustri. Tuttavia, la bella notizie è che la fiction si farà e in futuro potremo vederla su Rai1: scopriamo tutti i dettagli che conosciamo.

Che Dio ci Aiuti 7: quando esce

Come detto, la gestazione di questa settima stagione è stata a dir poco complessa. Tanta incertezza ha circondato la fiction, per cui ci vorrà ancora un po’ per vedere le nuove avventure di Suor Angela. Stano ai soliti tempi di lavoro che ha avuto la serie negli ultimi anni, dovremmo vedere le nuove puntate non prima dell’inizio del 2023. Bisogna portare ancora un po’ di pazienza, un anno circa e poi finalmente rivedremo Che Dio ci Aiuti. Tuttavia, non è da escludere che Rai1 cerchi di anticipare la messa in onda della fiction all’autunno o inverno 2022, ma al momento questa ipotesi sembra più remota.

Non ci sono molti dettagli sulla trama e sul cast della settima stagione, com’è normale che sia a questo punto della lavorazione. Difficile che tornino Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, visto che le storie dei loro personaggi sono ampiamente concluse, mentre dovremmo rivedere altri protagonisti come Valeria Fabrizi, Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Per questo mese è previsto l’inizio delle riprese, che si svolgeranno probabilmente tra Assisi e Roma. Con l’avanzare del tempo sicuramente emergeranno dettagli più precisi su questa prossima settima stagione della fiction.

