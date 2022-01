Caduta Libera – Campionissimi chi ha vinto la finale

Quarta ed ultima puntata di Caduta Libera – Campionissimi. Scopriamo chi ha vinto la finale del quiz show condotto da Gerry Scotti

Dopo quattro puntate agguerrite è stato nominato il campione di Caduta Libera – Campionissimi. Testa a testa finale nel segno di Brescia per il quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopriamo chi ha vinto e se è riuscito a conquistare anche il montepremi finale.

Caduta Libera – Campionissimi chi ha vinto

A conquistare il titolo è stato Christian Fregoni che ha battuto nel duello finale Nicolò Scalfi. Gara perfetta per il bagnino classe 1992 che non ha commesso neanche un errore costringendo Nicolò all’eliminazione e alla caduta nella botola (scopri dove vanno i concorrenti quando cadono nella botola). Dopo aver conquistato 210 mila euro, Christian Fregoni ha anche giocato i suoi ultimi 10 passi per ottenere altri 30 mila euro. Dopo aver risposto agilmente a sei domande, il concorrente si è fermato alla domanda “Uno dei pochissimi artisti ad aver vinto tutti e 4 i premi dedicati all’intrattenimento: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

LEGGI ANCHE: Christian Fregoni chi è il campionissimo di Caduta Libera: fidanzata e quanto ha vinto

Chi era John Gielgud

La risposta esatta è John Gielgud. Attore britannico deceduto nel 2000, tra il 1948 e il 1991, ha ricevuto un totale di sei premi . Gielgud è stato il primo vincitore a conquistare prima un Tony e poi l’Oscar. All’età di 87 anni, quando ha vinto il suo Emmy, era anche il vincitore più anziano, è diventato il primo vincitore LGBT e il primo non americano. John Gielgud fa parte della lista degli artisti che fanno parte del club EGOT, acronimo di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards. Si tratta della designazione assegnata alle persone che hanno vinto tutti e quattro i premi

Nello specifico John Gielgud ha vinto un premio Oscar per Arthur nel 1981, l’Emmy Awards per Summer’s Lease dieci anni dopo. Due i premi Tony conquistati: uno nel 1948 con L’importanza di chiamarsi Ernesto e l’altro con Big Fish, Little Fish nel 1961. Il Grammy Awards è invece arrivato nel 1970 per Ages of Man.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI