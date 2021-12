Christian Fregoni chi è il campionissimo di Caduta Libera: fidanzata e quanto ha vinto

Tutto su Christian Fregoni, il campionissimo di Caduta Libera, il game show di Canale 5: chi è la sua fidanzata, e quanto ha vinto?

È stato uno dei campioni più amati di Caduta Libera, il popolare game show in onda dal 2015 su Canale5 e condotto da Gerry Scotti, e adesso torna per la sfida decisiva tra i campionissimi: stiamo parlando di Christian Fregoni, meglio noto come “il bagnino di Caduta Libera“.

Classe 1992 ha dunque 29 anni di età e oltre alle sue indubbie abilità nel gioco ha colpito le spettatrici e gli spettatori per la sua bellezza e il suo fisico scolpito, frutto di tanta palestra e di un lavoro che richiede un certo allenamento.

Bresciano, Christian Fregoni lavora come bagnino all’Europa Sporting Club della città lombarda, e pratica la pallanuoto. Inoltre, è anche molto amico di Niccolò Scalfi, che lo ha battuto nel quiz Mediaset, ma con cui condivide le origini bresciane e assieme a cui ha partecipato anche a una puntata speciale di Avanti un altro!. Infatti quella di Caduta Libera non è stata l’unica apparizione televisiva del popolare bagnino, che nel 2020 ha preso parte anche allo show di Italia Uno La Pupa e il Secchione.

Quanto ha vinto Christian Fregoni

Christian Fregoni è stato campione di Caduta Libera per 39 puntate, tra luglio e settembre 2019, divenendo molto amato tra le spettatrici e gli spettatori, prima di essere eliminato dal gioco dal suo concittadino (e oggi amico, come abbiamo visto) Niccolò Scalfi.

Durante questo periodo da campione imbattuto del gioco di Canale5, però, il bagnino bresciano è riuscito a vincere un montepremi complessivo di 210.000 euro. Oggi è ancora molto apprezzato, in particolare sui social: il suo profilo Instagram conta infatti 26.000 follower!

Chi è la fidanzata di Christian Fregoni

Durante il suo periodo da campione di Caduta Libera, Christian Fregoni ha rivelato, stuzzicato da Gerry Scotti, di essere single, particolare di grande interesse per le sue fan. Tuttavia da allora sono passati oltre due anni, e le cose sembrano essere un po’ cambiate.

Il suo ultimo post su Instagram, risalente al 3 ottobre scorso, lo ritrae in tenera compagnia di quella che sembra essere la sua nuova fidanzata, Delia Verzelletti, anche lei bresciana e di professione bagnina.

